100 milyar $’lık dev hedef ABD

Türkiye-ABD arasında geçmişi 200 yıla dayanan güçlü ilişki, ticarette ve ekonomik ilişkilerde de kendini göstermeye başladı. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi son 12 ayda 31.3 milyar dolar düzeyine ulaştı. Artan yatırımlar ve Türkiye pazarına yeni giren ABD'li şirketlerin farklı sektörlere yönelik ilgisi 2023'ün ilk yarısında ilişkilere ivme kazandırmayı sürdürdü. Ticaret hacminin 15.9 milyar dolarını ihracat, 15.4 milyar dolarını ise ithalat oluşturdu. İki ülkenin çok daha büyük bir sahip olduğu herkesin ortak görüşü.ABD'de iki ülke iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ve kamu otoritelerinin katıldığı 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı olunduğunu belirtti. Bolat, konferansta, dünyanın yeni bir sanayi çağının eşiğinde olduğunu belirterek, yeşil ve dijital ekonominin, yeni ekonomik kalkınmanın iki parametresi haline geldiğini ve şirketler ile ülkeleri önceliklerini yeniden gözden geçirmeye ve sürdürülebilirlik için yenilikçi araçlar tasarlamaya zorladığını söyledi. Bolat, dijitalleşme ve çevre hedefleri doğrultusunda yatırımların yeniden yapılandırıldığını, tedarik zincirlerinin yeniden haritalandırıldığını ve endüstriyel üretimin dönüşüme uğradığını kaydetti. ABD ve Türkiye'nin her zamankinden daha yakın olması ve daha fazla iş birliği yapması gerektiğine inandıklarını dile getiren Bolat, "Türkiye, ABD ile arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı" dedi. Ticaret Bakanı Bolat, hükümet olarak ABD ile ticari ilişkileri ilerletmek için harekete geçmeye ve inisiyatif almaya hazır olduklarını vurguladı.ABD'NİNdünyadan ithalatı 2022 yılında 2020'ye göre yüzde 40 artarken Türkiye'den ithalatı yüzde 75 gibi oldukça hızlı bir oranda yükseldi. Çin, Hindistan, Brezilya, Vietnam mallarına artan talep Türk mallarına gelen talebin altında kaldı. 2020 yılında ABD'nin en çok ithalat yaptığı 29'uncu ülke konumunda olan Türkiye 2022 yılında 25'inci sıraya yükseldi. Altın ve mücevher, makinalar, otomotiv ABD'nin en çok talep artışının yaşandığı sektörler olurken her bir sektörden ihracat 1 milyar doların üzerine çıktı. ABD haziranda 1.3 milyar doların üzerinde ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke konumunda.TÜRK firmalarının ABD'de daha proaktif bir yapıya kavuşması da amaçlanıyor. Florida, Illinois, Massachusetts, New York, Tennessee ve Virginia gibi eyaletlerde konut (inşaat), sağlık, eğitim, finans sektörleri Türk firmalarının dikkatini çekmeye başladı. Eyalet bazında ihracat da Teksas, New Jersey, Kaliforniya, Florida ve Georgia; Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.2013 yılında 20 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye-ABD ticaret hacmi 2022 yılında 32.1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, 2021 yılından bu yana ABD ile dış ticaretinde net ihracatçı konumunda.2022 yılında Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 16.9 milyar dolar, Türkiye'nin ABD'den ithalatı 15.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.Haziran 2022 ile Mayıs 2023 arasındaki on iki aylık süreçte Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 15.9 milyar dolar seviyesine gerilerken Türkiye'nin ABD'den ithalatı 15.4 milyar dolara yükseldi; toplam ticaret hacmi 31.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.Türkiye'deki yabancı yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, finans sektörü yüzde 31.4 gibi önemli bir paya sahip. İmalat ve enerji sektörü ise toplam yatırımlara sırasıyla yüzde 24.1 ve yüzde 10.2 katkı sağlıyor. Özellikle Türkiye'nin aldığı toplam yatırımların yüzde 9.2'sini oluşturan "toptan ve perakende ticaret sektörü" en cazip dördüncü sektör olarak öne çıkıyor.Türkiye'nin 2016 yılında 2 milyar doların biraz üzerinde ABD'ye hizmet ihracatı, 2021 yılında 3.9 milyar dolara kadar yükselmiş durumda. 2022 yılında ABD'ye hizmet ihracatımızın ise resmi olmayan rakamlara göre 5 milyar doların üzerinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.Haziran 2022 ile Mayıs 2023 arasında ülkemizi ziyaret eden ABD'li turist sayısı yaklaşık 1.1 milyon.