15.6 milyon emeklinin aylık, ikramiyesi yatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesi yatıracakları müjdesini duyururken gözler ödeme takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'dan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.Emekliler Kurban bayramı öncesi çifte bayram yaşarken, temmuzda da zamlı aylık alacak. Mevcut uygulamada emekli aylıkları tahsis numarasının son hanesine göre yatılıyor. SSK emeklileri yaşlılık aylığı tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor. Bağ-Kur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9,7.5 olanlara her ayın 25'inde, 3,1 olanlara 26'sında, 8,6,4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar 17, 7 olanlar 18, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor.Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminin de 17 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2 bin lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2 bin lira olarak hesaplara yatacak.Emekliler temmuzda da zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.Türkiye'deSSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl ocak ve temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.