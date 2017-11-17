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çalışanına müjde geldi

Giriş Tarihi: 17.11.2017
THY çalışanına müjde geldi
'nda binlerce çalışanın merakla beklediği zam farklarına ilişkin müjdeli haber geldi. ile Hava-İş yönetimi bir araya gelerek 2017'de verilmeyen zam farklarının iade edilmesi konusunda protokol imzaladı. Geçen yıl yaşanan krizi gerekçe göstererek THY yönetiminin talebi ve çalışanların büyük çoğunluğunun onayı ile zam farklarının bir sonraki yıl verilmesi konusunda protokole imza atan Hava-İş, seçimi kazanır kazanmaz THY ile masaya oturdu. 2017'den kalan her altı ay için yüzde 2.5 fark ile enflasyon farklarının hesaplanarak aralık ayı maaşlarına yansıtılması karara bağlandı.
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THY çalışanına müjde geldi
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