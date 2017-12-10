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Bugün ne kadar? - 10 Aralık (gram,çeyrek, cumhuriyet)

Giriş Tarihi: 10.12.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2017 12:06
Bugün çeyrek altın ne kadar? - 10 Aralık (gram,çeyrek, cumhuriyet) altın fiyatları

Altın piyasasında son günlerde yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik geçtiğimiz hafta içi de devam etti. '' ne kadar'' vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında yer aldı. Bugün altına yatırım yapacak olanlar güncel sayfamızda tüm detayları bulabilirler. Peki 10 Aralık Pazar Gram Cumhuriyet Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları...

En çok ilgi gören, özellikle düğünlerde veya hediyelik olarak verilen bu hafta da inişli çıkışlı hareketliliğini sürdürdü. ''Çeyrek altın ne kadar'' sorusu binlerce kez araştırıldı. Adım adım düşüşe geçen nda son durumu an be an sabah.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. 10 Aralık Pazar (bugün) gram,cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç para? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?


Alış: 154,00

Satış: 154,06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 246,85

Satış: 252,44

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Alış: 492,16

Satış: 504,89

TAM ALTIN

Alış: 990,50

Satış: 1.015,18

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 1.024,00

Satış: 1.034,00

ATA ALTIN

Alış: 1.018,27

Satış: 1.043,75

ALTIN NEDİR?

Altın, günümüzde takı olarak kullanılmaktan ziyade bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Kimi zaman getirisi çok olabilir kimi zaman da yatırımcılarını çok üzer. Önceleri sadece sarı renklerde kullanılırken; şimdilerde beyazı ve kırmızısı gibi çeşitleri bulunur ve bu türleriyle takılara ayrı bir güzellik katar. Altının geçmişinin M.Ö 3000'li yıllara ve Eski Mısır'a dayandığı bilinmektedir. Bu kadar eski zamanlarda kullanılmaları ve sık tercih edilmeleri, kolay işlenebilmesi ve çokça bulunmasına bağlıdır.

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