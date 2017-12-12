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Amerikan SPK`sından uyarısı

Giriş Tarihi: 12.12.2017 08:38
Amerikan SPK`sından Bitcoin uyarısı

`nin sermaye piyasası düzenleyici kurulu, ve Komisyonu yatırımcıları `in başı çektiği lara karşı uyardı.

'nin sermaye piyasası düzenleyici kurulu, ve Komisyonu (U.S. Securities and Exchange Commission/SEC) yatırımcıları 'in başı çektiği lara karşı uyardı.

SEC, yatırımcıların paralarını kripto para birimlerine koymalarının tehlikelerine vurgu yaptı ve gelişmekte olan varlık sınıfındaki ticaret ve halka arzın federal menkul kıymetler yasasını ihlal edebileceğini belirtti.

SEC Başkanı Jay Clayton tarafından yapılan açıklamada, "Kripto para birimleri ve ICO piyasaları ile ilgili bir dizi endişeler gündeme geldi; bunların arasında dolandırıcılık ve manipülasyona karşı geleneksel menkul kıymetler pazarlarımıza göre daha az yatırımcı koruması var" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin en büyük Bitcoin borsası Coindesk'te fiyat bu sabah 16 bin 471 dolarda, yüzde 1,37 düşüşte. Öte yandan Bitcoin'in vadeli işlemlerinde ilk gün hacmi 75 milyon dolar oldu.

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Amerikan SPK`sından Bitcoin uyarısı
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