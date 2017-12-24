24 Aralık 2017 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? GÜNCEL

24 Aralık Pazar çeyrek altın fiyatı ne kadar? 24 Aralık Pazar günü altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 23 Aralık Cumartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 24 Aralık Pazar günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

24 ARALIK PAZAR ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN- ALIŞ: 155,99 - SATIŞ: 156,04

ÇEYREK ALTIN - ALIŞ: 249,62- SATIŞ: 255,27

YARIM ALTIN - ALIŞ: 497,67 - SATIŞ: 510,54

TAM ALTIN - ALIŞ: 1.001,58 - SATIŞ: 1.026,54

CUMHURİYET ALTINI - ALIŞ: 1.030,00 - SATIŞ: 1.040,00

ATA ALTIN - ALIŞ: 1.029,66- SATIŞ: 1.055,42

Altının tarihi tarihçesi

Tarihte bilinen kayıtlara göre Mısır hükümdarları zamanında M.Ö. 3200 yıllarında, altın darphanelerde eşit boyda çubuklar halinde çekilerek para olarak kullanıldı. Au Latince Aurum kelimesinden gelmektedir.

Peru'da M.Ö. 2000 yılına ait altın ziynet eşyaları kalıntılarına rastlanmış olup, Amerika kıtasındaki Aztekler ve İnkaların da altına tutkun oldukları bilinmektedir.

Altına önem veren eski medeniyetler arasında; Yunanları, İranlıları, Makedonyalıları, Asurluları, Sümerleri ve Lidyalıları saymak yerinde olur.