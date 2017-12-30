Asgari ücrete yüzde 14 artış

Milli geliri son 15 yılda üç kat artıran hükümet, milyonlarca asgari ücretlinin yüzünü güldürdü.

Halen bin 404 lira olan asgari ücret, 2018 için enflasyonun da üzerinde bir oranla, yüzde 14.2 artışla net 1603 lira oldu.

Merakla beklenen asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu dünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Erdoğan'la bir araya geldi. Sarıeroğlu'nun Erdoğan'a sunum yaptığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı.

Ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Sarıeroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret netleştirildi. Asgari ücret 2017 için aylık brüt bin 777.50 lira, aylık net bin 404.06 lira, günlük brüt 59.25 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücrete yüzde 14.2 zam yapıldı. Böylece 1 Ocak 2018'den itibaren yeni asgari ücret brüt 2 bin 29, net bin 603 liraya yükseltildi.

BUGÜN NELER OLDU

Yeni asgari ücreti paydaşlarla birlikte açıklayan Sarıeroğlu, "Bu rakamın tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu artışla birlikte son 3 yılda kümülatif olarak yüzde 52 oranında bir artış yapmış olduk. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteğimizi 2018'de de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Sarıeroğlu, "Asgari ücreti popülizm malzemesi olarak görmedik. Türkiye'nin büyümesinden kalkınmasına çalışanlarımızın hak ettiği payı alması her zaman önceliğimiz. İşverenlerimizin rekabet gücünü korumak da bir diğer önceliğimiz oldu. Bu rakamın hem işverenlerimiz hem işçilerimiz açısında hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Yasal kesintiler yapılıp, asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da belirlendi. Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretlinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayanların eline ise bin 633 lira 57 kuruş geçecek. Evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu asgari ücretliler bin 656 lira 40 kuruş, eşi çalışmayan 2 çocuklular bin 679 lira 23 kuruş, eşi çalışmayan 3 çocuklular da bin 709 lira alacak.Yeni asgari ücretin uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı buradan belirtmek istiyorum" dedi.Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.