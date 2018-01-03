Çalık enerji ve inşaatta büyüyecek

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık
, gelecek 3 yıllık dönemde enerji
ve inşaatta toplam büyüklüğü 6 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, "Gelecek dönem hem yurtiçinde hem de yurtdışında yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Enerji, inşaat, tekstil ve madencilik alanları yatırım açısından önemli sektörler. Kuzey Afrika
bölgesinde yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizle varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz" dedi.
2017'yi değerlendiren Çalık, şöyle konuştu: "2017 yılında konsolide ciromuzun 3.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu, dolar bazında 2016'ya kıyasla yaklaşık yüzde 25 büyüdüğümüz anlamına geliyor."
2017'nin 10 ayında yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Çalık, "Kuzey Afrika bölgesinde yaşam kalitesini yükseltecek projelerimizle varlığımızı artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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Aktif Bank
'ın dijital banka
cılığa büyük yatırım yaptığını söyleyen Çalık, "Şu anda yüzde 100 dijital ortamda hem kaynak toplayan hem kredi veren hem de kartlı ödeme sistemlerine erişim sağlayan tek banka durumunda.
Sektörde ihtiyaç kredisi pazarı son bir yılda toplam yüzde 19 büyürken, Aktif Bank'ın yüzde 100 dijital kredi ürünü N Kolay Kredi'nin büyümesi yüzde 90 oldu. Bankamızın toplam ihtiyaç kredisindeki artış, sektörün neredeyse iki katı büyüme göstererek yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti" ifadelereni kullandı.
Çalık, holdingin açık pozisyon ve kur riski taşımadığını da söyledi.
KATMA DEĞERLİ PROJELER
Grup olarak teknoloji altyapılarını "sadeleşerek" yenilediklerini belirten Çalık, şunları kaydetti: "Veri merkezlerimizi Turkcell'e taşıyoruz. Tüm şebeke, sistem, veri barındırma ve yedekleme sistemlerimizi sağlamlaştırıyoruz. Her katmanda bilgi güvenliği öncelikli konularımız arasında yer almaya devam ediyor. İş süreçlerimizde verimliliği mercek altına alacağımız, katma değerli projeler planlıyoruz. Denim fabrikamızda üretim süreçlerinde sensörleri kullanıp kestirimci bakım çözümleriyle kapasitemizi artırmayı ve makine öğrenmesi ile ürün kalitesine hizmet etmeyi, inşaat sektörümüzde de saha verimliliği ölçümü için dijital teknolojileri değerlendirmeyi hedefliyoruz."