İhracat her ay rekor kıracak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank'ın 2017 faaliyet sonuçları ve 2018 hedeflerine ilişkin açıklamada bulundu.

"2018'DE HER AY REKOR KIRACAĞIZ"

ihracat rakamlarını ay sonunda açıklayacaklarını dile getiren Zeybekci, "2018'de her ay rekor kıracağız. Tarihi rekorumuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü tarih oldu, 12 aylık süreçte 157,6 milyar doları aştık. Ay sonu itibarıyla bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak. Hızlı şekilde hedefimiz olan 169 milyar dolara adım adım ulaşacağız" diye konuştu.

İHRACAT DESTEĞİ ARTACAK

"2018'de yeni projelerimizle ve 46 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi öngördüğümüz ihracata finansman desteğimizle Türk Eximbank, ihracat yolculuğumuzun en önemli yol arkadaşlarından biri olmaya devam edecek" diyen Zeybekci, "Hedefimiz 2018'de ihracat desteğini ihracatımızın yüzde 27,2'sine yükseltmek" ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ DEFA REVİZE EDİYOR"

Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme rakamlarını yeniden revize ederek 6,7'ye çıkarmasını da değerlendiren Zeybekci, "Dördüncü defa revize ediyor. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak" şeklinde yorumda bulundu.