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her ay rekor kıracak

Ekonomi Bakanı bekci, rakamlarını ocak sonunda açıklayacaklarını ve 2018'de her ay rekor kıracaklarını dile getirdi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 14:28
İhracat her ay rekor kıracak

Ekonomi Bakanı bekci, Türk Eximbank'ın 2017 faaliyet sonuçları ve 2018 hedeflerine ilişkin açıklamada bulundu.

"2018'DE HER AY REKOR KIRACAĞIZ"

rakamlarını ay sonunda açıklayacaklarını dile getiren Zeybekci, "2018'de her ay rekor kıracağız. Tarihi rekorumuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü tarih oldu, 12 aylık süreçte 157,6 milyar doları aştık. Ay sonu itibarıyla bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak. Hızlı şekilde hedefimiz olan 169 milyar dolara adım adım ulaşacağız" diye konuştu.

İHRACAT DESTEĞİ ARTACAK

"2018'de yeni projelerimizle ve 46 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi öngördüğümüz ihracata finansman desteğimizle Türk Eximbank, ihracat yolculuğumuzun en önemli yol arkadaşlarından biri olmaya devam edecek" diyen Zeybekci, "Hedefimiz 2018'de ihracat desteğini ihracatımızın yüzde 27,2'sine yükseltmek" ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ DEFA REVİZE EDİYOR"

Dünya Bankası'nın 'nin büyüme rakamlarını yeniden revize ederek 6,7'ye çıkarmasını da değerlendiren Zeybekci, "Dördüncü defa revize ediyor. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak" şeklinde yorumda bulundu.

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İhracat her ay rekor kıracak
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