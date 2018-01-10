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lerin kadro başvurularında yarın son gün

Kadroya geçme şartlarını karşılayan lerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek. Başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 13:43
Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin sini ilgilendiren taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlatıldı.

BAŞVURMAYANIN KADRO HAKKI YANACAK

Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.



SINAVLAR 3-22 MART'TA YAPILACAK

Başvuruların ardından, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.

EN AZ 50 PUAN ŞARTI

Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak.

KADROYA GEÇİŞ EN GEÇ 2 NİSAN'DA

Tüm bu sürecin ardından aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı gösterenler en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.

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