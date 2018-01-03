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Bakanlıktan işçilerine kritik uyarı

Kadroya geçecek lara bazı kurumların işçilere “Taahhütname” adı altında belgeler imzalatıldığı iddia edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri uyarıda bulunarak 'Bizim söylediğimizin dışında belge imzalamayın” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 19:25
Bakanlıktan taşeron işçilerine kritik uyarı

işçilerin kadroya geçiş süreci başladı, pek çok işçi bugün itibariyle evraklarıyla birlikte iş yaptıkları kuruma gitti. Başvuru işlemleri sırasında ise işçilere kurumlar tarafından Bakanlıkça ibraz edilmeyen "Taahhütname" adı altında bazı evraklar imzalatıldığı iddia edildi.

BAKANLIK: İMZALAMAYIN

Bazı basın yayın organlarında da "Taşeron işçi başvurularında taahhütname krizi" şeklinde yer alan haberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, "Bizim taşeron işçilerle ilgili çok kesin açıklamalarımız oldu. Bizim söylediğimizin dışında belge imzalamayın" açıklamasını yaptı.

TÜM EVRAKLAR O SİTEDE

Çıkan haberlerin sonrasında ise "Taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakları kayboluyor" şeklinde de iddialar ortaya atıldı. Bakanlık yetkilileri, taşeron işçilerle ilgili "altisveren.gov.tr" isimli bir internet sitesi oluşturduklarını; tüm bilgi ve işçilerin imzalaması gereken tüm evraklara bu internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Bakan Sarıeroğlu da "Biz gerekli evrakları hepsini yayınladık. Bunlar bakanlığın sitesinde de yer alıyor. Kefil diye bir şey yok, öğrenim belgesi, sicil belgesi diye bir şey yok. Bir başvuru formumuz var onu dolduracak ve biz bunu kabul edeceğiz." açıklamasında bulundu.

TAŞERON SINAVI YOK

Geçtiğimiz hafta da , taşeron işçilerle ilgili yapılacak sınavla ilgili bazı iddialara karşı da uyarıda bulunmuş, "Taşerona hazırlık sınavı, kursları açılmış gibi iddialar var. İşçilerimiz buralara gitmesinler. Bunlarla bizim işimiz yok" açıklamasını yapmıştı.

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Bakanlıktan taşeron işçilerine kritik uyarı
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