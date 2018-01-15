Kanal İstanbul'un sahadaki son sondajı yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın güzergahını bugün açıkladığı Kanal İstanbul Projesi'nin sahadaki son sondaj çalışması Küçükçekmece Sahil Park'ta yapıldı.

İstanbul'daki gemi trafik yükünü azaltmak için hazırlanan dev proje, Küçükçekmece Gölü'nden girerek Sazlısu Barajı'ndan geçecek ve Terkos Barajı'nın doğusundan Karadeniz'e çıkacak. Projenin güzergahı yaklaşık 45 kilometre olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının açıklandığı bakanlıktaki basın toplantısında, proje kapsamında ilk aşamadaki 10 bin metreye ilave 7 bin metre sondaj çalışması yapıldığını, böylece toplamda 17 bin metrelik sondajın 2017 sonu itibarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

"KANAL İSTANBUL, GEÇTİĞİ YERLERİ UÇURACAK"

Kanal İstanbul Projesi'nin detayları belli oldu. Projenin geçeceği güzergahlar olan Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de gayrimenkul artışlarının yüzde 50 civarında seyredeceği belirtildi. Bununla birlikte projenin sadece Türkiye'den değil yurt dışından da yatırımcı çekeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda 'çılgın proje' olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detaylar belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin güzergahını açıkladı. Bakan Arslan'ın açıklamalarına göre Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karedeniz'e çıkmış olacak. Projenin güzergahı da yaklaşık 45 km olacak.

"ÇILGIN PROJE İSTANBUL'UN DEĞERİNE DEĞER KATACAK"

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının açıklanmasıyla beraber, değerine değer katması beklenen bölgelere gözler çevrildi. Bunların başında Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy yer alıyor. Bölgedeki esnaf 'çılgın proje'yi "İstanbul'un değerine değer katacak" diyerek özetledi.