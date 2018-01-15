Konuta ‘2018 model’ destek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek amacıyla sistemi yeniden düzenlediklerini belirterek "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz" dedi. Şimşek, yaptığı açıklamada, konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan "konut hesabı"nın 2016'da uygulamaya konulduğunu hatırlatarak sistemde devlet katkısının azami 15 bin lira olduğuna dikkati çekti. Katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve konut sahipliğinin bulunmaması gerektiğine işaret eden Şimşek, devlet katkısına hak kazanabilmek için de en az 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme şartının bulunduğunu anımsattı.
DEVLET KATK ISI ARTACAK
Şimşek, katılımcıların sistemi yeterince cazip görmediğini tespit ettiklerini ve uygulamanın daha etkin hale getirilmesi amacıyla sistemi yeniden dizayn etmeye karar verdiklerini vurguladı. Ortaya koyulacak yeni konut
hesabı modeliyle mevcut sistemin aksaklıklarını gidereceklerini ve yeni destek unsurları ekleyeceklerini belirten Şimşek, modelin, katılımcıların sistem vasıtasıyla konut alımını öngörebilecekleri bir bütünlük içerdiğini ifade etti. Bakan Şimşek, yeni modelde mevcut devlet katkısının devam edeceğini ancak katılımcılara daha fazla devlet katkısı verilmesinin planlandığını bildirdi.
DAHA DÜŞÜK FAİZ ORANI
Konut Hesabı Sistemi ile tasarruf süreci ve konut kredisi (mortgage) arasında ilişki kurularak katılımcılara ilave avantajlar sağlanacağına dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik olarak bankalar ve katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük faiz
oranıyla tasarruf yapılması ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi kullanılması söz konusu olabilir."
DÜŞÜK STOPAJ VE TAPU HARCI FIRSATI
Uygulama
kapsamında konut alan katılımcılara ilave vergi avantajları sağlanacağını vurgulayan Şimşek, tasarrufların altın depo hesaplarında altın olarak biriktirilmesine de imkân tanınacağını söyledi. Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi. Yeni konut hesabı modelinin, konut alımını kolaylaştırmanın yanı sıra tasarrufları artırıcı bir etki yaratmasının da beklendiğini vurgulayan Şimşek, düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK'ye sunacaklarını sözlerine ekledi.