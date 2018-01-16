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Polisten yeni uygulama! Artık aracınız çekildiğinde...

Artık sürücüler araçlarının çekildiği otoparkı ve son 5 yılda yaptıkları lara ya da kesilen cezalara ait bilgileri, uygulaması ile anında öğrenebilecek.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 15:40
Polisten yeni uygulama! Artık aracınız çekildiğinde...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin az önce yapılan duyuru şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisini 'anlık bildirim' ile öğrenme ve son beş yıldaki ve ceza bilgilerinin görüntülenip 'barkodlu belge' oluşturma hizmetlerini kapısı üzerinden kullanıma sundu.
Böylelikle araç sahiplerine aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisinin e-Devlet Kapısına kayıtlı e-posta ve mobil uygulama üzerinden 'anlık bildirilmesi' sağlanırken sürücülerin son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, sürücü belgesi ceza/iptal bilgilerinin görüntülenebilmesi ve bu bilgilerin 'barkodlu belge' 'olarak alabilmesi sağlandı.

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Polisten yeni uygulama! Artık aracınız çekildiğinde...
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