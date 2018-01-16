Polisten yeni uygulama! Artık aracınız çekildiğinde...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin az önce yapılan duyuru şöyle:



"Emniyet Genel Müdürlüğü, aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisini 'anlık bildirim' ile öğrenme ve son beş yıldaki kaza ve ceza bilgilerinin görüntülenip 'barkodlu belge' oluşturma hizmetlerini e-Devlet kapısı üzerinden kullanıma sundu.

Böylelikle araç sahiplerine aracın çekildiği otopark ve ceza bilgisinin e-Devlet Kapısına kayıtlı e-posta ve mobil uygulama üzerinden 'anlık bildirilmesi' sağlanırken sürücülerin son 5 yıl içerisinde karışmış oldukları ölümlü/yaralamalı kaza, sürücü belgesi ceza/iptal bilgilerinin görüntülenebilmesi ve bu bilgilerin 'barkodlu belge' 'olarak alabilmesi sağlandı.