Son dakika: Borsa İstanbul rekor kırdı

Borsa İstanbul güne yüzde 0.52 oranında yükselişle 117 bin 843 puandan başladı. Primli seyrini devam ettiren endeks gün ortasına yüzde 0.78 oranında yükselişle 118 bin 153 puandan girdi. Böylece Borsa İstanbul tarihinin en yüksek ilk seans kapanışını yapmış oldu.

Gün ortasının ardından endekste yükseliş devam etti ve saat 15:45 itibariyle tarihi yüksek seviyesi olan 118 bin 395 puanı aştı, yeni rekoruna imza attı. Endeks saat 15:49 itibariyle yüzde 1.10 oranında yükselişle 118 bin 506 puan seviyesinde bulunuyor.

Açılışın ardından en düşük 117 bin 495 puan, en yüksek 118 bin 549 puan görüldü.

Borsa İstanbul 03/01/2018 tarihinde 118 bin 395 puan ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü.

Analistler destek olarak 116 bin 100 puanı, direnç olarak ise 119 bin 500 puanı öne çıkardı.

Borsa 118 bin 550 puan ile tarihi rekor kırdı

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Afrin harekatının ardından haftanın ilk işlem gününe 3,85'in üzerinde başlayan dolar/TL, hem ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3,7742'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,7840 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL de 4,62'nin üzerinde seyrediyor.

ABD'de dün Başkan Donald Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan geçici bütçe tasarısını imzalaması ile son 3 gündür harcama yetkisi bulunmadığı için kısmen "kapalı" olan federal hükümet yeniden açıldı. Uluslararası Para Fonu, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini yükseltti.

Dün 90,1 sınırına kadar gerileyen dolar endeksi, bugün yatay bir seyirle 90,4 seviyesinde, euro/dolar paritesi de 1,2255 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL varlıklara ilginin arttığını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme geleceğini belirten uzmanlar, olası yükselişlerde 3,8550'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.