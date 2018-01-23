Dolar düşüyor, borsa yükseliyor

Dün operasyon haberiyle ilk tepki olarak 3.84'ün üzerine yükselen kur akşam saatlerinde yükselişini tersine çevirdi ve 3.77'ye kadar geriledi.

DÜN 3.80'NİN ALTINA GERİLEMİŞTİ

Dün illikit piyasada 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, güne 3.83 civarında başlamıştı. Analistler operasyonun iyi anlatılması ve başta ABD ile Rusya olmak üzere uluslararası çevrelerden operasyona yönelik sert bir tepki gelmemesinin risk algısını hafiflettiğini belirtirken, global piyasalardaki iyimser seyrin de etkisiyle kur gün boyunca sakin bir seyir izleyerek 3.80'in altına gerilemişti.

GÜNE 3.77 SEVİYELERİNDEN BAŞLADI

Dün saat 17.17'de 3.7930/3.7940 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 3.7744/3.7770 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 4.63 seviyesinde.

Analistler operasyonun ne kadar süreceğinin ve kapsamının yakından izleneceğini, jeopolitik risklere yönelik haber akışının TL varlıkların seyrinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

BORSA YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

Açılışta BIST 100 endeksi, 608,10 puan ve yüzde 0,52 artarak 117.843,57 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, tek değer kaybeden ise yüzde 0,03 ile sigorta oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve yükseliş eğilimini gün boyunca devam ettiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazancıyla 117.235,47 puandan tamamladı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve Zeytin Dalı Harekatı'nın terör riskini azaltacağına ilişkin beklentilerle TL varlıklara ilginin arttığını kaydetti.

Açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.800 puan üzerinde yeni hedefin, tarihi zirvesi konumundaki 118.395 seviyesi olacağını bildirdi.