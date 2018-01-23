Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erkan Güral’dan yeni fabrika sözü

Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiren NG Kütahya Seramik, yeni bir fabrika için daha kolları sıvadı.

20 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kütahya'dan çıkıp dünyanın değişik ülkelerine, taa Çin'e kadar sizin eserlerinizin ulaşacak olması, ihraç ürünü olarak oralara kadar varacak olması ve Made in Turkey olarak gidecek olması, 'Namın yürüsün Türkiye' demektir" dediğini hatırlatan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, toplum olarak Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç, ülkemize ve ekonomimize duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YENİ FABRİKA SÖZÜ

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, açılışa katılan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a fabrikanın hemen yanındaki araziye yeni bir fabrika daha yapacaklarının sözünü verdi. "Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımıza devam edeceğiz" diyen Erkan Güral, 2023 hedeflerine yürüyen ülkemizin sanayileşme yolundaki dev adımlarına katkı sağlamak üzere Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye girecek yeni bir fabrikanın daha sözünü zat-ı alinize veriyorum'' dedi.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVASININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral'ın 17 Temmuz 2016 'da Kütahya Zafer Meydanı'nda halka seslenerek sözünü verdiği 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası'nı sadece bir yatırım değil bir eser olarak tanımladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kütahya, bölgesinin 2023 hedeflerini omuzlayan bölge olacaktır" sözünden hareketle, Kütahya'nın bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydeden Erkan Güral, yeni fabrika yatırımının bu hedefe hizmet edeceğini vurguladı.

Erkan Güral, "Açılışını yaptığımız fabrika ile şu anda 300 olan istihdam sayımızı nisan ayında devreye girecek yeni fırınlar ile 500'e çıkaracak ve toplam yatırım bedelini 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız'' dedi.