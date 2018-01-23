Kriz tellalları bozguna uğradı

Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı
üzerinden Türkiye'de kriz algısı yaratmak için avuçlarını ovuşturanlar bir kez daha bozguna uğradı. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanan Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna piyasalar pozitif tepki verirken, Hazine ihalelerine 2.5 katın üzerinde talep geldi. Halka arzlara ise rekor sayıda yatırımcı başvurarak, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarına olan inancını açık bir biçimde ortaya koydu. DOLAR ÇAKILDI
Zeytin Dalı Harekâtı'nın, Türkiye'nin bir süredir Afrin ile ilgili çekincelerini doğru ve açık bir iletişimle kamuoyunu bilgilendirdiği için sürpriz olmadığını belirten analistler, operasyonun planlandığı şekilde tamamlanması ve sınırda 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulması halinde, terör açısından risklerin de azalacağına dikkat çekti. Borsa İstanbul'da endeks yüzde 1.81' yükselerek günü 117 bin 235 puandan kapattı.
Geçen haftayı 3.8079 TL'den tamamlayan ve dün Asya piyasalarında 3.85'i gören dolar, daha sonra gelen satışlarla 3.78'in altına geriledi. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, dolardaki düşüşün devam edebileceğinin altını çizerek, "Türkiye'ye karşı piyasa algıları güçlü" dedi. TAHVİLLERE HÜCUM
Geçen hafta yurtdışında gerçekleştirdiği eurobond ihracına 3 kat talep gelen Hazine, dün iç piyasada yaptığı iki ihaleyi sorunsuz tamamlandı. 2023 ve 2024 vadeli iki ihaleye, rekabetçi olmayanlar da dahil olmak üzere 7 milyar 653 milyon TL teklif gelirken, satış 3 milyar 62 milyon TL oldu. İki ihaleye toplamda yaklaşık 2.5 kat talep geldi. 10 BİN KİŞİ HALKA ARZ SIRASINDA
Güçlü Türkiye algısı özellikle halka arzlara olan talepte kendini gösterdi. Trabzon Liman İşletmeciliği'nin 97.7 milyon TL büyüklüğündeki halka arzına 614 milyon TL ile 6.3 kat talep geldi. 10 bin 281 yerli bireysel yatırımcı hisse almak için başvuruda bulundu. Öte yandan Enerjisa'nın 389-466 milyon dolar büyüklüğünde olması planlanan halka arzında fiyat aralığı 6.25-7.50 TL, Medical Park'ın 1.7-2.1 milyar TL büyüklüğünde olması beklenen halka arzında fiyat aralığı 24 ila 28.8 lira olarak belirlendi.