Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Ocak Çarşamba Altın fiyatları ne kadar? soruları uzun süredir vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün yapacak olan gelin / damat adaylarının yanı sıra birikim yapma hedefinde olan bireyler de altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın ortası olan Çarşamba sabahında da konuyla ilgili araştırmalar başladı. Detaylı olarak hazırladığımız listede siz de cumhuriyet altını, gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
ALIŞ: 162,55
SATIŞ: 162,61
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 259,13
SATIŞ: 264,99
YARIM ALTIN
ALIŞ: 516,64
SATIŞ: 529,98
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.039,76
SATIŞ: 1.065,64
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.079,00
SATIŞ: 1.089,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.068,91
SATIŞ: 1.095,63
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 92,31
SATIŞ: 92,38
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 118,23
SATIŞ: 118,31
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 147,70
SATIŞ: 147,81