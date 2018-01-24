Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Ocak Çarşamba Altın fiyatları ne kadar? soruları uzun süredir vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün yapacak olan gelin / damat adaylarının yanı sıra birikim yapma hedefinde olan bireyler de altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın ortası olan Çarşamba sabahında da konuyla ilgili araştırmalar başladı. Detaylı olarak hazırladığımız listede siz de cumhuriyet altını, gram altın, tam altın, çeyrek altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

24 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,55

SATIŞ: 162,61

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,13

SATIŞ: 264,99

YARIM ALTIN

ALIŞ: 516,64

SATIŞ: 529,98

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.039,76

SATIŞ: 1.065,64

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.079,00

SATIŞ: 1.089,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,91

SATIŞ: 1.095,63

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 92,31

SATIŞ: 92,38

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 118,23

SATIŞ: 118,31

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 147,70

SATIŞ: 147,81