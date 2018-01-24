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bugün ne kadar? 24 Ocak fiyatları ne kadar?

bugün ne kadar? Birikim yapmak isteyen vatandaşlar büyük bir merakla altın fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. Özellikle ve konusundaki iniş çıkışlar, bireylerin konu hakkındaki en ufak gelişmeleri dahi yakından izlemesine neden oluyor. Biz de sabah.com.tr olarak her gün olduğu gibi bugün de güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. 24 Ocak Çarşamba çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? sorularının yanıtı burada...

Giriş Tarihi: 24.1.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 09:21
Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?

bugün ne kadar? 24 Ocak Çarşamba ne kadar? soruları uzun süredir vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün yapacak olan gelin / damat adaylarının yanı sıra birikim yapma hedefinde olan bireyler de altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın ortası olan Çarşamba sabahında da konuyla ilgili araştırmalar başladı. Detaylı olarak hazırladığımız listede siz de , , tam altın, çeyrek altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

24 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,55

SATIŞ: 162,61

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,13

SATIŞ: 264,99

YARIM ALTIN

ALIŞ: 516,64

SATIŞ: 529,98

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.039,76

SATIŞ: 1.065,64

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.079,00

SATIŞ: 1.089,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,91

SATIŞ: 1.095,63

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 92,31

SATIŞ: 92,38

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 118,23

SATIŞ: 118,31

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 147,70

SATIŞ: 147,81

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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