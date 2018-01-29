Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL

29 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da Ocak ayının son hafta başından itibaren bu konuyu araştırmasına neden oluyor. yatırım yapacak olanlar bireyler 27 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 29 Ocak Pazartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

29 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 162,96

Satış: 163,01

Çeyrek Altın

Alış: 260,36

Satış: 266,25

Yarım Altın

Alış: 519,10

Satış: 532,51

Tam Altın

Alış: 1.044,71

Satış: 1.070,71

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.090,00

Ata Altın

Alış: 1.074,00

Satış: 1.100,84

14 Ayar Altın

Alış: 92,75

Satış: 92,82

18 Ayar Altın

Alış: 118,79

Satış: 118,88

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,41

Satış: 148,52

ALTIN NEDİR?

Altın, dünyanın geniş bir bölümünde düşük konsantrasyonlarda bulunur. Yer küresinin tahminen 0,001 ppm (milyonda bir)ini teşkil eder. Kalaverit (Au2Te4), silvanit (Au2Ag2Te6) ve krennerit (Au8Te6) mineralleri olduğu gibi bakır ve kurşun minerallerinde de eser miktarları bulunabilir. Volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur.

2006 sonu itibarı ile tarih boyunca çıkarılan altının 158,000 ton olduğu tahmin edilmektedir.[1] Benzer bir görüş National Geographic dergisinin Ocak 2009 sayısında "Tüm tarih boyunca sadece 161.000 ton altın çıkarıldı, bu miktar iki olimpik havuzu doldurmaya ancak yetiyor." yorumu ile yer bulmuştur. Bahsedilen miktardaki altının hacmi kenarları 20,28 metre uzunlukta olan bir kübe eşittir. Eğer onsu 1000$'dan hesaplanırsa kübün değeri yaklaşık 5,2 trilyon dolar olacaktır.