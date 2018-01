Bay Kemal duydun mu?

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun savunma sanayisinin geldiği noktayı küçümsediğini belirterek, eleştiri yağmuruna tuttu. Savunma sanayisi projelerinin büyüklüğünün 60 milyar dolara ulaştığını anlatan Erdoğan, "Eğer Türkiye , savunma sanayisinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakınız Zeytin Dalı Harekâtı'nı, kendi sınırlarımız içindeki terör operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdik. Ama CHP'nin atılan adımlardan haberi yok" dedi.Savunma sanayisi hamlesinin önünü CHP'nin kapattığını söyleyen Erdoğan, "2. Dünya Savaşı şartlarını bahane ederek bunları adeta kesen, yapılmış işleri rafa kaldıran siz değil misiniz? Uçak ve motor fabrikalarımızı kapatan, ihracat bağlantılarını iptal ettiren siz değil misiniz? Sanayi hamlelerini dinamitleyen siz değil misiniz? Öyleyse, bugün milletimizin karşısına çıkıp hangi yüzle bilgiden, üretimden, mertlikten bahsediyorsunuz? Ne mertliği? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin" diye konuştu. Ana muhalefet partisinin yaptıklarıyla adeta 'ana hıyanet partisi'ne dönüştüğünü anlatan Erdoğan, "Bu partinin başındaki zevat ve onun şürekası diyeceğimiz bir ekip var. Ben ülkesini, vatanını, devletini seven gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hisse sahip olduğuna inanıyorum" dedi.Kılıçdaroğlu'na tarih dersi veren Erdoğan, " İstanbul 'da Tophane diye bir semt var. Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi buraya da Toptepe filan demeye kalkmasın. Bu zat Tophane isminin nereden geldiğini biliyor mu? İstanbul'un fethinin hemen ardından burada kurulan dökümhanelerde devrin en gelişmiş topları üretiliyordu. Bu zatın, Cumhuriyetle birlikte kurulduğunu sandığı Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 1950'de bu isimle faaliyete geçmiştir. Daha önceki ismi Tophane-i Amire Müşirliği'dir. Bay Kemal , bunları duydun mu?" dedi.CHPlideri Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı'nı küçümseyen sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu: "Hadi bizim sözlerimize kulak vermiyor, her gün televizyonlarda yayımlanan Zeytin Dalı Operasyonu'nu da mı izlemiyor? Askerlerimizin elindeki yerli silahları da mı görmüyor? Geceleri gündüze çeviren kendi imalatımız çok namlulu roketatarlarımızın o görüntüsünden de mi etkilenmiyor? Geceleri gündüze çeviren kendi imalatımız çok namlulu roketatarlarımızın o görüntüsünden de mi etkilenmiyor? Semalardan eksik olmayan, her şeyiyle bize ait silahlı insansız hava araçlarımızdan da mı heyecan duymuyor?"CumhurbaşkanıErdoğan, "Söylediği lafa bak, 'Sen bir tane delikli tüfek yapamazsan, nasıl savaşacaksın'. Gaflete bak, zavallılığa bak. Türkiye bunları çoktan aştı. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Artık biz bunları yapıyoruz. Askerlerimizin güvenli şekilde intikalini sağlayan Türk malı zırhlı araçlarımız da mı bu zata bir şeyler ifade etmiyor?" dedi.Türkiye'ninsavunma sanayisinin şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 15 yılda savunma sanayisinde atılan adımları anlattı. Aciliyeti olan konular dışında savunma sanayisinde dışarıdan hazır ürün alımını tamamen durdurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sektörün 60 milyar dolara ulaştığını da vurguladı.