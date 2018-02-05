Dış politika adımları ihracatı kolaylaştırıyor

Birçok sektör 2017 yılını ihracat
ta artışla kapattı ve 2018'in ilk ayında da oldukça iyi rakamlar geldi. Ocaktaki bu artışta ihracatçının başarısı kadar Türkiye'nin Kudüs'ten Suriye'ye kadar olan dış politika
adımlarının da etkisi büyük.
2017'nin sonunda yaşanan ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararına Türkiye'nin verdiği tepki ile Suriye'de ABD destekli olan PYD'ye karşı açılan savaş özellikle Arap coğrafyasında ihracatçının elini kuvvetlendiriyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, "Dış politika ile dış ticaret birlikte yürür. Ortadoğu'da yüzde 15 civarı artış yaşandı. Cumhurbaşkanımız'ın konuşmaları bizi diğer ülkelerde olumlu yönde etkiliyor" dedi. YENİ HEDEF GÜNEY AMERİKA
Uluslararası Şekerleme Fuarı'nda (ISM 2018) soruları cevaplayan Zekeriya Mete yeni pazarlar hakkında da "Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu ile çalışmalar yaptığımız Arjantin, Meksika, Venezuela, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleri yeni hedefler. Ayrıca Togo, Gana ve Nijer gibi Afrika ülkeleri de var. Güney Amerika ülkelerine tohumları ektik. 2018'de de bölgesel bazlı çalışmalara ağırlık verip ihracatı artırmak için çalışacağız" dedi. Birlik olarak son iki senedir yüzde 3 büyüme gerçekleştirdiklerini kaydeden Mete, "Ocak itibariyle ihracatta geçen yıla oranla yüzde 15'in üstünde bir artış bekliyoruz. Bu rakam euronun baz etkisinden arındırılmış olacağından bizim için çok önemli" diye konuştu. FUARA 78 TÜRK FİRMASI KATILDI Almanya
'nın Köln kentinde 28-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Şekerleme Fuarı'na (ISM 2018) bu yıl 18'inci kez milli katılım gerçekleştirdiklerini anlatan Zekeriya Mete, ISM 2018 fuarına 35'i milli katılım, 35 bireysel firma 8'i de yurtdışı olmak üzere toplamda 78 Türk firmasının katıldığını söyledi. Fuara 73 ülkeden 1660 firmanın katıldığı bilgisini de verdi. SEKTÖR, DÜNYADA İLK 20'NİN İÇİNDE
Almanya'nın, sektörün toplam ihracatında 5'inci sırada bulunduğuna dikkat çeken Mete, "2017'de 175 milyon dolar ihracat yaptığımız Almanya, önemli bir pazar. Sektör olarak dünyada ilk 20'nin içindeyiz. Avrupa ülkelerini baz alırsak ihracatta ilk 10'da yer alıyoruz. AB üyesi 28 ülkeye olan hububat sektörü ihracatımız 2017'de yüzde 6 artışla 742 milyon dolara, şekerli mamuller sektörü ise yüzde 10 artışla 433 milyon dolara ulaştı. Avrupa'daki en önemli rakiplerimiz Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa" diye konuştu.