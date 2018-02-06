Altı yılın en düşük ocak enflasyonu

Ekonomiye güven endeksinin 8.5 yılın, büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayii satın alma yönetici endeksinin (PMI) 7 yılın zirvesine çıktığı, cumhuriyet tarihinin en iyi üçüncü ihracat rakamının elde edildiği ocak ayında, enflasyon
dan da müjdeli haber geldi. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1.02 ile 1.28 olan piyasa beklentisinin altında yükseldi. Son 6 yılın en düşük ocak ayı enflasyonu gerçekleşirken, aralıkta yüzde 11.92 olan yıllık enflasyon ise 10.35 ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon da 12 baz puan gerileyerek yüzde 12.18'e indi. GİYİMDE SEZON SONU
Enflasyonun beklentilerin altında kalmasında, giyim ve ayakkabı grubunda yaşanan düşüş ile gıdadaki artışın yavaşlaması etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) verilerine göre aylık bazda en fazla düşüş yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ocakta yüzde 1.67 artan gıda ve alkolsüz içeceklerin enflasyona etkisi 0.38 puan olurken, giyim ve ayakkabıdaki düşüş ise enflasyonu 0.43 puan aşağı çekti. Konut fiyatlarındaki yüzde 2.34'lük artışın da enflasyona etkisi 0.35 puan oldu. GIDADA SERT DÜŞÜŞ
Aralık ayında yüzde 13.8 olan yıllık gıda enflasyonu, ocakta 8.76'ya geriledi. Gıda enflasyonunda Şubat 2017'den bu yana en yavaş artış hızı kaydedildi. Manşet enflasyonun düşüşüne de en fazla katkı 116 baz puanla gıda ve alkolsüz içecekler grubundan geldi. Aylık enflasyonun yüzde 2.46 olduğu geçen yılın ocak ayında gıda fiyatlarındaki artış yüzde 6.37 olmuştu. Yıllık enflasyonun 1.99 puanı gıdadan, 1.49 puanı konuttan, 2.76 puanı ise ulaştırma grubundan geldi. Yıllık en fazla artış yüzde 16.02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. HEDEF TEK HANE
Nomura ekonomisti İnan Demir, ocak ayında başta gıda olmak üzere baz etkisinin destekleyici olduğunu ve gıdanın ocak ayındaki gerilemenin dörtte üçünü oluşturduğunu söyledi. Halk Yatırım Başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı da, önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonun yüzde 10 civarında dalgalanmasını beklediklerini belirterek, "Kur ve gıda fiyatlarının olumlu gelişmesi halinde kalıcı tek haneli seviyelerin ancak yılın son çeyreğinden itibaren görülebileceği beklentimizi ve yıl sonu için yüzde 8.7'lik tahminimizi koruyoruz" dedi. KARARLILIĞIN MEYVELERİ ALINMAYA BAŞLANDI
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede gösterdikleri kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, "Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız" dedi. Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti: "En son Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yaptığımız KD V indirimi bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz. Gıda Komitesi çalışmaları orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır. Son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındı."