Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor.

Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları:

DÖVİZ OYNAKLIKLARI İYİLEŞTİ

Küresel risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, gelişmekte olan ülkelere giren portföy akışları istikrarlı seyrediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları ılımlı hızda normalleşiyor. Kasım sonundan beri döviz oynaklıkları iyileşti.

BANKALARIN KREDİ VERME İŞTAHI YILIN SON ÇEYREĞİNDE DE DEVAM ETTİ

İktisadi faaliyetteki olumlu görünümün etkisiyle bankaların kredi verme iştahı yılın son çeyreğinde de devam etti. Petrol ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile TL'deki değer kaybı, maliyet yönlü baskıların önceki dönemlere göre belirgin ölçüde ivmelenmesine neden oldu.

Son çeyrekte gücünü koruduğu değerlendirilen iktisadi faaliyet, tüketici enflasyonundaki yukarı yönlü seyirde etkili oldu. Net ihracattaki olumlu seyre rağmen, ithalat fiyatlarında gözlenen belirgin yükseliş, cari işlemler dengesinde yılın son çeyreğinde sınırlı bir bozulmaya yol açtı.

İHRACAT BÜYÜMEYE DESTEK VERECEK

2018 yılında ihracatın büyümeye desteğini sürdürmesini bekliyoruz. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürdü.

Döviz kurundaki oynaklıkların olumsuz etkilerini bertaraf etmek için likidite tedbirleri aldık. Kısa ve orta vadeli kur takası getirileri geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar arttı.

TOPLAM KREDİ BÜYÜMESİ HIZI YATAY SEYRETTİ

Ticari krediler yatay seyrederken, tüketici kredileri artış hızında ılımlı bir gerileme oldu. KDV indirimlerinin sona ermesiyle tüketici kredilerinde gerileme oldu. Toplam kredi büyümesi hızı yatay seyretti.

Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı enflasyon son çeyrekte ekim enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.

Yıllık büyüme temelde yurt içi talepten kaynaklandı. İktisadi faaliyet 2017 son çeyrekte gücünü korudu. İthalatta ivme kaybı gözlemliyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselişin cari işlemler dengesinde sınırlı bir bozulmaya yol açtığını görüyoruz.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 7,9 olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. 2019 yıl sonu için tahminimiz yüzde 6,5 düzeyinde. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 6,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,9), 2019 yılı sonunda ise yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında (orta noktası yüzde 6,5) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

2018 yıl sonu enflasyon tahminini, Ekim Enflasyon Raporu'na göre 0,9 puan artırdık. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımına dair yaptığımız güncellemenin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki yükseltici etkisi 0,7 puan oldu. İktisadi faaliyet görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak bir önceki Rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığı ise 2018 yılsonu tahminini 0,1 puan artırdı. Ayrıca, 2017 son çeyrekteki enflasyon gerçekleşmelerinin Ekim Enflasyon Raporu'ndaki tahminlerin üzerinde olması ve enflasyon ana eğilimindeki artış 2018 yılsonu enflasyon tahminini 0,1 puan yükseltti. Bu çerçevede, Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 7 olarak açıklanan 2018 yılsonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 7,9'a çektik.

Diğer taraftan, Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki artışa bağlı olarak 2019 yıl sonu tüketici enflasyon tahminini Ekim Enflasyon Raporu'na göre 0,5 puan yukarı yönlü güncelledik. Böylece Ekim Enflasyon Raporu'nda yüzde 6,0 olarak açıklanan 2019 yılsonu tüketici enflasyon tahmini yüzde 6,5'e yükselttik.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Atılan adımların etkilerini yıl içinde daha belirgin şekilde görmeye başlayacağız. Enflasyonda düşüşün sürmesini bekliyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor. Enflasyonda ikna edici düşüşe dek sıkı duruş sürecek.

SIKI DURUŞ MESAJI

Para politikasında sıkı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın sorumluluğudur. Ülkemizde dezenflasyon süreci için para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullandık, kullanacağız. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yapısal vadedeki vurgumuz genelde orta-uzun vade ile ilgili.

ALTIN İTHALATI

Altın ithalatında olağan dışı bir durum görmüyoruz. Tarihsel olarak ortalamada ülke net altın ithalatçısı. Reeskont kredisi önlemlerinde uzatma kararı yok.