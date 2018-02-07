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7 Şubat ne kadar? ne kadar? EN GÜNCEL

bugün ne kadar? Örf ve adetler o ülkenin kültürünü oluşturan yapı taşlarıdır. Bizim kültürümüzde de evlenen çiftlere hediye olarak altın takma örfü çok uzun yıllardır devam eden bir gelenektir. Birbirlerine yardım etmek isteyen insanımız yeni evlenenlere hediye olarak altın hediye eder. Bununla birlikte vatandaşlar altın fiyatlarındaki değişimleri gözlemler ve alacakları hediyeleri piyasalara göre belirler. Birikim ve yatırım yapacak bireyler de Kapalıçarşı'daki son gelişmeleri gün aşırı takip etmektedirler. ne kadar? ne kadar? sorularının cevaplarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.2.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 12:39
7 Şubat altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? EN GÜNCEL

7 Şubat ne kadar? sorusunun cevabını hazırladığımız içerikte bulabileceksiniz. ne kadar? ne kadar? ne kadar? gibi yanıtları merak edilen konuları hakkındaki ayrıntılı bilgileri de haberimizden öğrenebileceksiniz. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği gram altın 161,43 liradan alınırken satış fiyatı ise 161,49 lira. Çeyrek altına bakacak olursak çeyrek altın da 259,70 liradan alınırken 265, 58 liradan satılıyor.

7 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 161,41

SATIŞ: 161,47

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,70

SATIŞ: 265,58

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,78

SATIŞ: 531,15

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.042,05

SATIŞ: 1.067,99

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.074,00

SATIŞ: 1.086,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.071,26

SATIŞ: 1.098,04

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 92,52

SATIŞ: 92,59

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 118,49

SATIŞ: 118,58

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 148,03

SATIŞ: 148,14

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının teknik olarak direnç seviyelerini kıramadığını kaydetti. Altının ons fiyatının 1.350 dolar, gram fiyatının ise 165 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını belirten Memiş, gelişmiş ülke borsalarında yaşanan düşüşlerin döviz ve altın fiyatlarında yükselişlere neden olduğunu dile getirdi.

Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

piyasalar
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7 Şubat altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? EN GÜNCEL
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