Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Şubat çeyrek altın ne kadar?

8 Şubat altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı burada. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından gün aşırı araştırılan konular arasında yer alıyor. Düne göre altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Dün 161,47 liradan satışa sunulan gram altın, bugün 160 liradan satışa sunuluyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten AA Finans analisti İslam Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.