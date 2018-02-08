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bugün ne kadar? 8 Şubat ne kadar?

bugün ne kadar? sorusunun yanıtı her gün olduğu gibi yine sabah.com.tr'de. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, Kapalıçarşı'daki hareketliliğin fiyatlara yansıması ve uzman görüşleri burada. Gelenekler ülkelerin kültürlerini oluşturan temel yapı taşlarındandır. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça farklıdır, evlenen çiftlere hediye olarak altın takılması; altın fiyatlarına olan merakın her daim sürmesi anlamına da gelir. Tabi ki bunlar dışında yatırım yapmak isteyen, yastık altı altınlarının son durumunu merak eden birikimciler de altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ne kadar? ne kadar? sorularının cevapları haberimizde...

Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 10:11
Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Şubat çeyrek altın ne kadar?

8 Şubat ne kadar? sorusunun cevabı burada. ne kadar? ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından gün aşırı araştırılan konular arasında yer alıyor. Düne göre altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Dün 161,47 liradan satışa sunulan gram altın, bugün 160 liradan satışa sunuluyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten AA Finans analisti İslam Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Şubat çeyrek altın ne kadar?
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