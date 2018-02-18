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bugün ne kadar? 18 Şubat ne kadar?

bugün ne kadar? Bu soru yatırım ve birikim yapan ya da yapma hedefi olan vatandaşlar tarafından cevabı her gün araştırılan konular arasında birinci sırada yer alıyor. 18 Şubat Pazar sabahı itibariyle de vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. ne kadar? ne kadar? Yarım altın ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtları her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 18.2.2018 11:31
Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Şubat Çeyrek altın ne kadar?

18 Şubat bugün ne kadar? Bir toplumun gelenekleri ve adetleri kültürünü belirler. Türk toplumunda da altın, önemli bir yere sahiptir. Yeni evlenen çiftlere; altın hediye edilerek aradaki bağlar güçlendirilir. Bunun dışında yatırım konusunda da altın en çok tercih edilen birikim araçlarındandır. 18 Şubat altın fiyatlarını en güncen haliyle sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bu hafta 164,9 liraya kadar yükselerek son 4 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Şubat Çeyrek altın ne kadar?
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