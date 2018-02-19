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’ye ikinci müjdesi

Türkiye'nin ilk sürücüsüz su olan Üsküdar--Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun, birinci etabı olan Üsküdar - Ümraniye - Yamanevler kısmı kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Ümraniye-Dudullu-Bostancı Metro Hattının Tünel Birleştirme Töreni ise Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve partinin bazı ilçe başkanları, İBB mühendisleri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 16:38
Ümraniye’ye ikinci metro müjdesi

Tünellerin birleştiği, ray montajının yapıldığı programda bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı , "İstanbul'da yaşayan vatandaşların en büyük sorunu ulaşım sorunudur. Biz de belediye olarak 14 yıldır ulaşımın rahatlaması için çok ciddi bir emek harcıyoruz" dedi. nun maliyetinden ve yapılan çalışmalardan da detaylıca bahseden Mevlüt Uysal, "Dudullu İstasyonu'nda çalışmalar bittikten sonra birbirine bağlanan ilçeler sayesinde mesafeler daha da kısalmış olacak" dedi.

Uysal, 2023 yılına kadar İstanbul'da 1000 km'lik metronun işler hale gelmesini hedeflediklerini belirterek " 9 metro istasyonunu kapsayan bu metromuzun çalışmaları tamamlandıktan sonra 2019 yılında hizmete girmiş olacak. Hedefimiz metroyu hızlı bir şekilde yapmak ve İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek" diyerek metronun şimdiden hayırlı olmasını diledi.Tören sonrası -Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın tünelleri birleşerek, ray montajı çalışmaları başladı" diye konuştu.

Metro projelerinde iptal yok hızlanma var

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Ümraniye’ye ikinci metro müjdesi
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