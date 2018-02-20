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bugün ne kadar? 20 Şubat çeyrek altın ne kadar? GÜNCEL

bugün ne kadar? 20 Şubat altın fiyatlarında son durum ne? Yatırım ve birikim yapan vatandaşlar gün aşırı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Vatandaşın birikim yaparken en çok kullandığı araç olan altın, 2018'de dolar ve eurodan daha fazla kazandırdı. Öte yandan 20 Şubat Salı sabahı altının gramı, güne düşüşle başladı ve 162.3 lira seviyelerinde dengelendi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 10:29
Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Şubat çeyrek altın ne kadar? GÜNCEL

Çeyrek altın bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının yanıtları her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de. , , , ata altın gibi takip edilen altınların fiyatlarını sizler için derledik. 162,3 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.085 liradan işlem görüyor.

20 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, yurt içinde yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 162,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ons fiyatına paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.340 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Çin, Japonya ve ABD'de piyasaların kapalı olmasından dolayı altın fiyatlarının dar bant içinde hareket ettiğini söyledi.

Dolar endeksindeki toparlanmaların emtia fiyatlarında baskıya neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatında geri çekilmelerde 1.330 dolar, yükselişlerde 1.350 dolar seviyesini takip edeceğiz. Dolar tarafında toparlanma beklediğimizden destek seviyelerinin test edileceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatının sakin seyir izlemesinin altının gram fiyatında yükselişi sınırladığını belirterek, teknik açıdan gram altında 161,9 liranın destek, 162,90 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 519,19

SATIŞ: 532,60

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.044,90

SATIŞ: 1.070,91

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.074,20

SATIŞ: 1.101,04

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Şubat çeyrek altın ne kadar? GÜNCEL
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