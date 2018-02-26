Cumhurbaşkanı, Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olan bugün başlayıp 2 Mart'ta sona erecek ve Moritanya, Senegal ve Mali'yi de kapsayan dört Afrika
ülkesine yapacağı ziyaretin ilk durağı Cezayir olacak. Türk işadamları ve yatırımcıların da eşlik edeceği ziyaret kapsamda ülkenin başkenti Cezayir'de yarın İş Forumu düzenlenecek. DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Tosyalı, Cezayir'in büyüyen ekonomiler içinde güçlü petrol ve gaz gelirleri sayesinde önde gittiğini belirtti. Tosyalı, "Ülkede çok ciddi bir otomobil endüstrisi kuruluyor. Otomobil ve yan sanayimizin burada çok iyi bir zemin bulacağına inanıyorum" dedi. DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin ise, Senegal'den Türk İş Merkezi için arsa tahsisi talebinde bulunulduğunu, merkezde Türk iş insanları tarafından ihraç edilen malların sergilenip satılabileceğini, otel, ofis ve toplantı salonlarının bulunacağını aktardı. Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Kaymak da Erdoğan'ın Moritanya'yı ziyareti ile ilgili "Sektörel anlaşmalar Moritanya'ya son 5-10 yılda yatırıma odaklanmış Türk yatırımcıların önünü açacaktır" dedi. VİDEOLU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü münasebeti ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "iyi ki doğdun başkomutan" hashtagi ile doğum günü mesajı yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, "Doğmak... Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır..." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanmış özel bir videoya da paylaşımında yer verdi.