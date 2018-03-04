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bugün ne kadar? 4 Mart bugün ne kadar?

bugün ne kadar? Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan değişimler piyasada hareketliliğin oluşmasına neden oldu bu durum da aynı şekilde vatandaşların altın fiyatlarına olan ilgisini arttırdı. Özellikle içinde bulunduğumuz hafta yaşanan düşüş, yatırımcıların ve birikim yapan bireylerin dikkatinden kaçmadı. Bilindiği gibi kültürümüzde önemli bir yeri olan altın, yeni evlenen çiftlere hediye olarak da takdim ediliyor. ne kadar? ne kadar sorularının yanıtları burada...

Giriş Tarihi: 4.3.2018 10:51
Çeyrek altın bugün ne kadar? 4 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

bugün ne kadar? bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan düşüş bireylerin; dolar ve euro harici altına ekstra ilgili olmalarına neden oldu. Çeyrek altın bugün ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtları her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de...

4 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 258,93

SATIŞ: 264,78

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 161,86

SATIŞ: 161,92

YARIM ALTIN

ALIŞ: 516,23

SATIŞ: 529,57

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.038,94

SATIŞ: 1.064,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.070,00

SATIŞ: 1.082,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,07

SATIŞ: 1.094,76

piyasalar
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Çeyrek altın bugün ne kadar? 4 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?
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