Çeyrek altın bugün ne kadar? 4 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan düşüş bireylerin; dolar ve euro harici altına ekstra ilgili olmalarına neden oldu. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? sorularının yanıtları her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de...

4 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 258,93

SATIŞ: 264,78

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 161,86

SATIŞ: 161,92

YARIM ALTIN

ALIŞ: 516,23

SATIŞ: 529,57

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.038,94

SATIŞ: 1.064,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.070,00

SATIŞ: 1.082,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.068,07

SATIŞ: 1.094,76