Çeyrek altın bugün ne kadar? 4 Mart altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan düşüş bireylerin; dolar ve euro harici altına ekstra ilgili olmalarına neden oldu. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? sorularının yanıtları her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 258,93
SATIŞ: 264,78
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 161,86
SATIŞ: 161,92
YARIM ALTIN
ALIŞ: 516,23
SATIŞ: 529,57
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.038,94
SATIŞ: 1.064,80
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.070,00
SATIŞ: 1.082,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.068,07
SATIŞ: 1.094,76