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bugün ne kadar? ne kadar? / 7 Mart

7 Mart ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından cevabı araştırılan konu başlıkları arasında gösteriliyor. Altın fiyatlarında özellikle geçen hafta meydana gelen düşüşün ardından vatandaşların piyasadaki hareketliliklere olan ilgisi de artıyor. Toplumların benliklerini belirleyen unsur kültürleridir. Kültürler de örf ve adetlerden oluşmaktadır. Bizim toplumumuzun kültüründe de altının çok önemli bir yeri vardır. Yeni evlenen çiftlere hediye olarak altın takdim edilir. Öte yandan euro ve dolar haricinde altın yine en büyük yatırım aracıdır. ne kadar? ne kadar sorularının yanıtlarını sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 11:25
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? / 7 Mart

bugün ne kadar? bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından sıkça takip edilen konular arasında yer almakta. Dün 162.06 liradan alınan ve 162.08 liradan satılan , 259.38 liradan alınan ve 265.25 liradan satılan çeyrek altın bugün ne kadardan işlem görüyor? 7 Mart Çarşamba altın fiyatlarındaki hareketliliğin son yansıması neler? Gram altın ne kadar? ne kadar? Tam altın ne kadar? Tüm bu soruların yanıtları sabah.com.tr'de...

7 MART ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,91

SATIŞ: 162,95

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,45

SATIŞ: 265,32

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,28

SATIŞ: 530,64

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.041,04

SATIŞ: 1.066,96

ALIŞ: 1.069,00

SATIŞ: 1.081,00

ALIŞ: 1.070,23

SATIŞ: 1.096,98

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? / 7 Mart
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