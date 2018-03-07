Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? / 7 Mart

Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından sıkça takip edilen konular arasında yer almakta. Dün 162.06 liradan alınan ve 162.08 liradan satılan gram altın, 259.38 liradan alınan ve 265.25 liradan satılan çeyrek altın bugün ne kadardan işlem görüyor? 7 Mart Çarşamba altın fiyatlarındaki hareketliliğin son yansıması neler? Gram altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Tüm bu soruların yanıtları sabah.com.tr'de...

7 MART ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,91

SATIŞ: 162,95

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,45

SATIŞ: 265,32

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,28

SATIŞ: 530,64

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.041,04

SATIŞ: 1.066,96

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.069,00

SATIŞ: 1.081,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.070,23

SATIŞ: 1.096,98