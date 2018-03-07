En zengin o

FORBES
, bu yıl 31'inci defa yayımladığı 'Dünya Milyarderleri'
listesini açıkladı. Dünyanın en zengin ismi, uzun yıllardır zirvede yer alan Microsoft
'un kurucusu Bill Gates
'i tahtından indiren Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos
oldu. Forbes'un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık
servetiyle yeryüzünün en zengin ismi oldu. Bill Gates ise 90 milyar dolarlık
servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı. Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett
da 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu. Forbes Türkiye
'nin geçen hafta açıkladığı 'En Zengin 100 Türk' listesinde dolar milyarderi olarak yer alan 40 Türk, Forbes'un ABD'de açıkladığı 'Dünya Milyarderleri' listesinde de yer aldı. 4.8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olan Murat Ülker dünya sıralamasında 422'inci
oldu. İlk 500'de yer alan tek Türk olan Ülker'i, 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ikinci ismi Erman Ilıcak dünyada 550'inci sırada yer alarak izledi. Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara en zengin ilk bin milyarder arasına girdi.