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İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi

Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı "En Zengin " listesinin sonuçları açıklandı. 40 kişilik listede 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli milyarder' başlığı ile Forbes'in kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 11:05
İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi

BU yıl 100. yılını kutlayan Forbes'in her yıl yaptığı "En Zengin " listesinin sonuçları açıklandı. 40 kişilik listede 4.7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli milyarder' başlığı ile Forbes'in kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu.

Türkiye'nin en zengin isimleri

1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR

1 milyar 100 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin 100 kişi arasında 35. sırada olan Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding'in patroniçesi. Eşinin ölümüyle 36 yaşında Diler Holding'in başına geçen Fatma Tuba Yazıcı, bir anda milyarlara hükmeder oldu. Başarılı bir işkadını olan Fatma Tuba Yazıcı, servetini kısa sürede katladı. En zenginler listesine giren Fatma Tuba Yazıcı, Forbes tarafından medyadan uzak durması sebebiyle 'gizemli milyarder' olarak nitelendi.

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İşte Türkiye'nin gizemli milyarderi
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