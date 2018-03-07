THY 1 milyar $’lık kârla taşınıyor

29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı
'na (İYH) taşınmak için gün sayan Türk Hava Yolları (THY
), 2017'yi rekor sonuçlarla kapattı. Uyguladığı tasarruf tedbirleri ve gider yönetiminin de etkisiyle şirket 2017'de 1 milyar 22 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
, "Yaşanan onca şeye rağmen 2017'yi büyük bir başarıyla tamamladık. Başımız dik, alnımız açık. Tüm zamanların en iyi ocak ayını geçirdik. 2018'den de umutluyuz. Böyle devam ederse uzun zamandan bu yana yaşadığımız en iyi ilk çeyrek olacak" diye konuştu. 600-650 MİLYON $'I BULUR
Yeni Havalimanı'na taşınmak için oyun planlarının hazır olduğunu söyleyen Aycı, "12 saat yolcu taşımayarak uçakların intikalini sağlayacağız. 2-3 günde tam kapasiteyle uçuşlarımıza devam ederiz. Yaptığımız yatırımlarla birlikte taşınmanın maliyeti 600-650 milyon doları bulur. Orada dünyanın en büyük havalimanı iddiasının yanı sıra en iyisi iddiasında olmalıyız. Yolcunun havalimanı içinde ulaşımını kolaylaştırmak için metro çıkışlarına check-in masaları konulabilir" dedi. KARGODA HEDEF İLK 5
121 ülkede 300 destinasyona uçan THY'nin geçen yıl yolcu doluluk oranı yüzde 79.1'e ulaştı. Filosundaki uçak sayısı, kargo ve yolcu uçakları ile birlikte 329 oldu. İlker Aycı, hedeflerinin 2023'e kadar 500 uçaklık bir filo olmak olduğunu söyledi. 2017'de 1.3 milyar dolarlık gelirle Turkish Cargo'da da rekor bir büyümeye imza attıklarını söyleyen İlker Aycı, kargoda hedeflerinin ilk 5'te yer almak olduğunu söyledi. Aycı, THY'de yeni kıyafet tasarımının belli bir noktaya geldiğini söyledi. MALİYETİ PAYLAŞMALIYIZ
Do&Co ile ayrılık sürecinin tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaşan Aycı, İYD'de hizmet aldıkları firmalardan yeni teklifler alacaklarını söyledi. Aycı, "Yer, kargo hizmetleri, yakıt gibi alanlarda yeni işbirliklerine gidebiliriz. Ortaya bir maliyet çıkacak ve yeni şerefiyeleri konuşmamız lazım. Maliyeti paylaşmalıyız" dedi. 5 YENİ HAT AÇACAK
Yeni
işbirliklerine açık olduklarını söyleyen İlker Aycı, bu yıl açacakları hatları şöyle sıraladı: Sierra Leone- Freetown, Özbekistan-Semerkant, Rusya-Krasnodar, Komorlar Birliği- Moroni ve İtalya-Palermo.