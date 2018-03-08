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bugün ne kadar? 8 Mart ne kadar?

bugün ne kadar? Haftanın sonuna yaklaştıkça piyasalardaki hareketlilik de devam ediyor. 8 Mart altın fiyatları ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde güne yükselişle başlayan altının gramı 162.6 lira seviyelerinde sabitlendi. Kültürümüzde önemli bir yer tutan altın fiyatları konusunda en doğru ve en güncel bilgileri her zaman sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 12:51
Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Mart çeyrek altın ne kadar?

ne kadar? ne kadar? ne kadar? gibi soruların yanıtları her zaman olduğu gibi bugün de burada. Türk kültür yapısında dolar ve euro gibi paraların yerine en büyük yatırım, birikim aracı olarak altın değerlendirilir ayrıca yeni evlenen çiftlere de yardım olarak hediye edilen en büyük cisim yine altındır. Bu yüzden vatandaşlar sürekli değişen nı yakından takip ederler. 8 Mart altın fiyatları konusundaki tüm gelişmeler burada...

8 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,59

SATIŞ: 162,64

ALIŞ: 259,75

SATIŞ: 265,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 517,87

SATIŞ: 531,25

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.042,24

SATIŞ: 1.068,19

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.087,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.071,61

SATIŞ: 1.098,25

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.328,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin söylemleri ile beklentilerden iyi gelen ABD verilerinin altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olduğunu dile getirdi.

Memiş, dün ABD'de ADP tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklandığını anımsatarak, veri sonrası dolar endeksinin toparlandığını, altının ons fiyatının ise değer kaybettiğini dile getirdi.

Bugün yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını takip edeceğini ifade eden Memiş,"ECB'nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Faiz kararı açıklandıktan sonra ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları piyasalar için önemli olacak. Draghi'nin parasal genişlemenin yakın zamanda biteceğine yönelik sözle yönlendirmesinden daha şahin bir açıklama gelebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Mart çeyrek altın ne kadar?
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