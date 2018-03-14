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Altının kilogramı 164 bin 800 oldu! Altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Mart)

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından Çarşamba akşam saatlerine girilirken de araştırılmaya devam ediyor. 14 Mart Çarşamba günü çeyrek altın ne kadar? Kültür; o toplumun deneyimleri ve alışkanlıklarının tümüdür. Bizim kültürümüzde de altının yeri ayrıdır; gerek yeni evlenenlere destek mahiyetinde altın hediye edilmesi gerekse birikim yapmaya karar verildiğinde birinci tercih olması nedeniyle altın fiyatları yakından takip edilen konular arasında yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 14.3.2018 16:38
Altının kilogramı 164 bin 800 oldu! Altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Mart)

Piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan ani değişiklikler vatandaşın ilgisinden kaçmıyor. Mart ayından sonra düğün sezonlarının da açılacak olması nedeniyle gram altın ne kadar? çeyrek altın ne kadar? soruları en çok araştırılan konu başlıkları arasında göze çarpıyor. Peki 14 Mart Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 164,88

SATIŞ: 164,93

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 263,49

SATIŞ: 269,38

YARIM ALTIN

ALIŞ: 525,33

SATIŞ: 538,76

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.086,00

SATIŞ: 1.098,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.086,62

SATIŞ: 1.113,49

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 164 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 10 milyon 220 bin 931,14 liralık ve 24 işlemde 57 milyon 325 bin 60,37 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 13 milyon 826 bin 5,62 liralık ve 1 işlemde 268 bin 458,73 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Finansbank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Uğuras Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONSAVRO/ONS
Önceki Kapanış164.600,001.325,001.063,30
En Düşük164.000,001.322,50
En Yüksek164.800,001.327,50
Kapanış164.800,001.327,00
Ağırlıklı Ortalama164.665,641.324,32
İşlem Miktarı (Kg.)62,071.346,36
İşlem Sayısı1524
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)10.220.931,1457.325.060,37
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.408,43
Toplam İşlem Adedi39
Altın Endeksi Önceki Kapanış3.046,68
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.051,28
Altın Endeksi Değişim (%)0,15
piyasalar
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