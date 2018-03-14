Küresel piyasalar negatif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıkladı. Önceki gün istifa eden Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ardından Tillerson'ın görevinden alınması, ABD'de üst yönetim konusundaki soru işaretlerini artırırken, geçen hafta azalan "ticaret savaşları" endişeleri Trump'ın söylemleri sonrası tekrar yükseldi.

Uluslararası ticaret uzmanları, ABD'nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin başlatabileceği karşılıklı misillemelerin bir ticaret savaşına yol açabileceğini vurguluyor.

ABD YÜZDE 1.02 DEĞER KAYBETTİ

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), şubatta beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 artmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, AB üyesi 28 ülkenin maliye bakanının Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvede mali konularda aracılık yapanlara yönelik yeni kurallar getirilmesinde uzlaşı sağlanırken, AB ile vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeler listesine 3 yeni devlet eklenmesine de karar verildi. Buna göre, AB'nin vergi kararı listesine Bahamalar, Saint Kitts ve Nevis ile ABD Virjin Adaları eklendi. Daha önce bu kara listede yer alan Bahreyn, Marshall Adaları ve Saint Lucia ise listeden çıkarıldı.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE'DE DÜŞÜŞ

Brexit ile ilgili gelişmelerin odak noktasındaki İngiltere'de ise Başbakan Theresa May'in bugün Londra'da İskoçya ve Galler bölgesel yönetimlerinin başbakanları ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler ve artan "ticaret savaşları" endişeleri ile negatif seyreden Avrupa borsalarında, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

Bugün, Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksinin yıllık yüzde 7,2 artış ile beklentileri aşmasına karşın Trump'ın yeni gümrük vergisi konusunda ürün yelpazesini genişletebileceği endişeleri ile kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

DÖVİZ KURLARINDA ETKİLİ OLAN YÜKSELİŞ

Yurt içinde, önceki gün açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentileri aşması sonrası döviz kurlarında etkili olan yükseliş, dün azalan küresel risk iştahı ile devam etti. Avro/TL 4,8056 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi, dolar/TL de 3,8754 ile yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü.

Bugün bankalararası piyasanın açılışında avro/TL'nin 4,80'in hemen altında, dolar/TL'nin ise 4,7950 seviyesinde dengelendiği görülüyor. BIST 100 endeksi ise dünya borsalarındaki düşüşlere paralel dün yüzde 0,12 azalışla 118.267 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 116.500 seviyesinin destek, 119.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 TCMB PPK toplantı tutanakları

15.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar

15.30 ABD, şubat ayı ÜFE