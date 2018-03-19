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Altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Mart Pazartesi) Çeyrek altın ne kadar? En güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? Toplumun hafızası ve zihnindeki ortak paydalar, o toplumun kültürünü oluşturur. Ortak kültür denilen havuzda ortak değerler mevcuttur. Altın da bizim kültürümüzde önemli bir yeri olan maddelerden biridir. Vatandaşlar, yatırım yapacakları zaman birikim yapacakları zaman önce çeyrek altın fiyatını daha sonra gram altın fiyatını araştırırlar. Dünya genelinde dolar ve euro bazlı birikimler tercih edilirken, bizim ülkemizde altın tercih edilir. Peki haftanın ilk çalışma günü olan 19 Mart Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Detaylı olarak belirttiğimiz ve uzman yorumlarıyla açıkladığımız altın fiyatları haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:11
Altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Mart Pazartesi) Çeyrek altın ne kadar? En güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı'da değer gören altın piyasası bugün oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Vatandaşların altın fiyatlarına olan yakın ilgisi devam ediyor. 19 Mart Pazartesi günü çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 166,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.112,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN

Çeyrek altın ile birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altının alımı bugün 166.49 liradan yapılırken, çeyrek altın satış fiyatı ise 166.20 TL olarak dikkat çekiyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Mart Pazartesi) Çeyrek altın ne kadar? En güncel altın fiyatları
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