Altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Mart Pazartesi) Çeyrek altın ne kadar? En güncel altın fiyatları

Kapalıçarşı'da değer gören altın piyasası bugün oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Vatandaşların altın fiyatlarına olan yakın ilgisi devam ediyor. 19 Mart Pazartesi günü çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 166,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.112,00 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN

Çeyrek altın ile birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altının alımı bugün 166.49 liradan yapılırken, çeyrek altın satış fiyatı ise 166.20 TL olarak dikkat çekiyor.