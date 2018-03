Rekorların köprüsü 2022’de açılacak

BUGÜN NELER OLDU

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule temel betonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve yüklenici firmaların proje yetkililerinin de katıldığı törenle atıldı. Törende aynı zamanda köprünün Asya yakası kule ayaklarının yerleşeceği deniz tabanına da ilk kazık çakıldı. Köprünün birçok açıdan ilklerin köprüsü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonu. Ama görüşmelerimizi yaptık ve bunun sonucunda köprüyü 18 ay erken bitirip, 18 Mart 2022'de açacağız" ifadelerini kullandı.Temeli geçen yıl 18 Mart'ta atılan projede, bugüne kadar kuru havuz hafriyat çalışmaları bitirildi. Ayrıca tasarım çalışmaları yapılıp, zemin iyileştirmeleri gerçekleştirildi. Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan ve 2017'de Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim- Limak- SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifi ile kazanılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda olacak. Köprünün geçiş ücreti ise 15 euro + KDV olarak belirlendi.Tamamlandığında 2 bin 23 metrelik iki kule arası mesafesiyle dünyanın en uzun asma köprüsü olacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Son 10 yılda dünyada yapılan 10 tane büyük proje var. Bu 10 projenin altısını Türkiye yaptı. Türkiye'ye de yakışan budur" dedi. Keson betonlarının her birinin 66 bin ton olduğunu ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise "Her kulenin yüksekliği 318 metre yani Mart 18. Ayrıca tepe yüksekliği 333 metre olan kulelerle sadece uzunluk olarak değil kule yüksekliğiyle de rekor kırmış olacağız" diye konuştu.Daelim-Limak- SK-Yapı Merkezi Ortaklığı adına konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Cumhurbaşkanımız 'Çanakkale'ye bir gerdanlık kalsın' demiştiniz, işte bu gerdanlıkla kıtalar bir kez daha birleşecek. Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez toplamda ise yedinci kez birbirine kavuşmuş olacak. Millet olarak gururla, iftiharla sahip olacağımız asırlar boyu göğsümüzü kabartacak dünyanın uzun açıklıklı asma köprüsü unvanıyla bir hayali daha gerçekleştireceğiz" dedi. Cuma günü projenin finansmanının tamamlandığını da anımsatan Özdemir, "Daelim- Limak- SK-Yapı Merkezi adına ortaklığımıza duyduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak. Feribot ile bekleme süreleri dahil yaklaşık bir saat olan seyahat süresi 4 dakikaya inecek. Projeyle birlikte, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, tüm ulaşım sistemleriyle entegrasyonu da gerçekleştirilmiş olacak.1915Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplamda 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 trafik şeritli olurken her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve kule en üst tepe noktası ise 333 metre olacak. Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, dört betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü,altı köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi ve iki bakım işletme merkezi yapılacak.finansman paketi yüzde 70'i yabancı banka ve finans kuruluşları olmak üzere yaklaşık 2 milyar 265 milyon euroluk kredi ile sağlandı. Köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olarak faaliyet gösterecek.