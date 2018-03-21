SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldığını, söz konusu tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre değişikliğe gidilen uygulamalar şöyle:
- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak.
- Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürüldü.
- Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.
- Büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılması mümkün olan Turner sendromlu hastalarda kullanılacak büyüme hormonu bedelleri kurum tarafından karşılanacak.
- Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.
- Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işlemi maruz kalınan radyasyon miktarını azaltmak için 2 yılda bir yapılacak.
- Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli 5 adet kanser ilacı kurum tarafından geri ödeme kapsamına alındı.