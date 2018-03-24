Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 24 Mart altın fiyatları GÜNCEL

Çeyrek altın bugün ne kadar? Toplumun yazılı olmayan kuralları, örfleri ve adetleri kültürü oluşturur. Kültür bir toplumun sosyal hareketleri, normları ve değerleri olarak ölçülür. Bizim kültürümüzde de altının değeri oldukça yüksektir. Çeyrek altın ve gram altın birikim yani yastık altı altını olarak değerlendirilirken, düğün yapan çiftlere hediye olarak da nitelendirilir. 24 Mart Cumartesi altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtı her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'de.

24 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok kullanılan ve talep edilen altın türlerindendir. Gram altının alış fiyatı 172.48 lira olarak değerlendirilirken, gram altının satış fiyatı ise 172.59 lira olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın kuşkusuz kültürümüzde çok önemli yeri olan nesnelerden biridir. 24 Mart Cumartesi çeyrek altın 273.21 liradan alınırken 279.38 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altının alış fiyatı 544.71 TL iken satış fiyatı ise 558.77 lira olarak ifade ediliyor.

TAM ALTIN

Tam altın da aynı şekilde gelir düzeylerine göre yatırım olarak değerlendirilen altın türleri arasında yer almaktadır. 1.051.77 TL'den alınan tam altın, 1.077.95 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 1.128.00 lira iken 1.140.00 lira ise satış fiyatı olarak belirtiliyor.

Güncel altın fiyatlarını bu tablodan takip edebilirsiniz.