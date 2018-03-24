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bugün ne kadar? ne kadar? 24 Mart altın fiyatları GÜNCEL

konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Özellikle altının gramının kilosunun rekor kırmasıyla birlikte daha önceden altın alan vatandaşların yanı sıra birikim ve yatırım hedefiyle yola çıkan bireyler de 24 Mart altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ne kadar? ne kadar? soruları yanıtı merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 24 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Tüm ayrıntıları haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.3.2018 10:29
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 24 Mart altın fiyatları GÜNCEL

bugün ne kadar? Toplumun yazılı olmayan kuralları, örfleri ve adetleri kültürü oluşturur. Kültür bir toplumun sosyal hareketleri, normları ve değerleri olarak ölçülür. Bizim kültürümüzde de altının değeri oldukça yüksektir. Çeyrek altın ve birikim yani yastık altı altını olarak değerlendirilirken, düğün yapan çiftlere hediye olarak da nitelendirilir. 24 Mart Cumartesi bugün ne kadar? sorusunun yanıtı her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'de.

24 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok kullanılan ve talep edilen altın türlerindendir. Gram altının alış fiyatı 172.48 lira olarak değerlendirilirken, gram altının satış fiyatı ise 172.59 lira olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın kuşkusuz kültürümüzde çok önemli yeri olan nesnelerden biridir. 24 Mart Cumartesi çeyrek altın 273.21 liradan alınırken 279.38 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

ın alış fiyatı 544.71 TL iken satış fiyatı ise 558.77 lira olarak ifade ediliyor.

TAM ALTIN

Tam altın da aynı şekilde gelir düzeylerine göre yatırım olarak değerlendirilen altın türleri arasında yer almaktadır. 1.051.77 TL'den alınan tam altın, 1.077.95 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

nın alış fiyatı 1.128.00 lira iken 1.140.00 lira ise satış fiyatı olarak belirtiliyor.

Güncel altın fiyatlarını bu tablodan takip edebilirsiniz.

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