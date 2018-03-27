Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Mart Salı altın fiyatları - GÜNCEL

27 Mart altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Geçtiğimiz hafta boyunca altın fiyatlarında yaşanan artış birikimlerin sonuçları açısından oldukça önemli. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar tüm bu soruların yanıtlarını her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de bulabilecekler. Altın piyasasının atardamarı Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

Düğünlerde, nişanlarda, sünnet törenlerinde maddi sorumluluk altına giren ailelere arkadaşları, sosyal çevresi, akrabaları tarafından yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla altın hediye edilir. Altının sosyal hayatımızdaki yeri yalnızca küçük bir nesne olması değil akrabalık ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini, sosyal ilişkileri güçlendirmesi ve tüm bu diyalogların korunmasına araç olmasıdır.

27 MART SALI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Gram altın vatandaşlar tarafından çeyrek altın ile birlikte en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alıyor. Düğün, nişan ve sünnet törenlerinde gram altın armağan olarak teslim ediliyor. 27 Mart Salı günü gram altın 172.58 TL'den alınırken, 172,64 TL'den satılıyor.