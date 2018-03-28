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bugün ne kadar? bugün ne kadar? 28 Mart Güncel altın fiyatları

konusunda vatandaşların ilgi ve araştırmaları devam ediyor. Özellikle altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan yükseliş oldukça dikkat çekmişti. dün 172.58 liradan alınırken, 172.64 liradan satılıyordu. Haftanın üçüncü iş günü olan 28 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? Diğer nesneler ve birikim araçlarından farklı olarak altının kültürümüzdeki yeri oldukça büyüktür. Toplumun hafızası, yazılı olmayan normları ve adetleri kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de gerek birikin şekli olarak ilk akla gelmesi gerekse düğün yapacak gelin ve damada armağan şeklinde takdim edilmesi önemini giderek arttırmaktadır.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 09:52
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? 28 Mart Güncel altın fiyatları

bugün ne kadar? 28 Mart konusunda vatandaşların ilgisi sürüyor. Ülkemizde birikim deyince akla ilk gelen nesne şüphesiz altındır. Dolar ve euro kullanılan yatırım ve birikim araçları arasında ikinci ve üçüncü sıralarda yer alır. Bu durum da Kapalıçarşı'daki altın piyasasının yakından takip edilmesine neden olmaktadır. ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? ne kadar? ne kadar? ne kadar? sorularının yanıtlarını her zaman olduğu gibi 28 Mart Çarşamba da sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

Toplumsal olarak altının hayatımızdaki yeri yalnızca ekonomik türevler üzerinden değerlendirilemez. Altın; gerek düğün gerek nişan gerekse sünnet gibi sosyal çevrenin bir araya geldiği törenlerde birinci armağan olarak nitelendirilir. Bu durum da akrabalık ilişkilerinin, dostlukların ve yeni kurulan aileler arasındaki paylaşımların artmasına neden olur.

28 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın vatandaşlarımız arasında çeyrek altın ile birlikte en çok tercih edilen ve yatırımları şekillendiren altın türleri arasında yer almaktadır. 28 Mart Çarşamba günü düne göre gram altının fiyatı düşmüş durumda. 171.92 TL'den alınan gram altın, 171.94 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? 28 Mart Güncel altın fiyatları
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