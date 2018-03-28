Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? 28 Mart Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar? 28 Mart altın fiyatları konusunda vatandaşların ilgisi sürüyor. Ülkemizde birikim deyince akla ilk gelen nesne şüphesiz altındır. Dolar ve euro kullanılan yatırım ve birikim araçları arasında ikinci ve üçüncü sıralarda yer alır. Bu durum da Kapalıçarşı'daki altın piyasasının yakından takip edilmesine neden olmaktadır. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? sorularının yanıtlarını her zaman olduğu gibi 28 Mart Çarşamba da sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

Toplumsal olarak altının hayatımızdaki yeri yalnızca ekonomik türevler üzerinden değerlendirilemez. Altın; gerek düğün gerek nişan gerekse sünnet gibi sosyal çevrenin bir araya geldiği törenlerde birinci armağan olarak nitelendirilir. Bu durum da akrabalık ilişkilerinin, dostlukların ve yeni kurulan aileler arasındaki paylaşımların artmasına neden olur.

28 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın vatandaşlarımız arasında çeyrek altın ile birlikte en çok tercih edilen ve yatırımları şekillendiren altın türleri arasında yer almaktadır. 28 Mart Çarşamba günü düne göre gram altının fiyatı düşmüş durumda. 171.92 TL'den alınan gram altın, 171.94 TL'den satılıyor.