Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Mart altın fiyatları GÜNCEL

Çeyrek altın bugün ne kadar? 29 Mart Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? soruları vatandaşların yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Toplumsal olarak kazanılan alışkanlıklar, yazılı olmayan kurallar ve normlar o toplumun kültürünü belirler. Bizim kültürümüzde de altın yalnızca bir araç ve nesne değildir. Gerek kültürel değerler gerekse yatırım hamleleri olarak altının değeri oldukça fazladır. Düğünlerde, nişanlarda törenlerde altın akrabalar, arkadaşlar, dostlar arasında yardım amaçlı armağan edilir, yine dolar ve euro değil birikim olarak da altın tercih edilir. En güncel altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi burada bulabilirsiniz.

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Bugün gram altının alış fiyatı 170,61 lirayken, gram altın satış fiyatı ise 170,65 TL.

29 MART ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL)