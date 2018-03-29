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ne kadar? bugün ne kadar? 29 Mart altın fiyatları GÜNCEL

konusunda vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından dün nispeten düşüş yaşandı. Bununla birlikte Kapalıçarşı'da altına olan talep artmış durumda. Peki son değişimler de göz önüne alındığında ne kadar? ne kadar? ne kadar? ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Tüm bu soruların yanıtlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 10:54
Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Mart altın fiyatları GÜNCEL

bugün ne kadar? 29 Mart Perşembe günü ne kadar? soruları vatandaşların yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Toplumsal olarak kazanılan alışkanlıklar, yazılı olmayan kurallar ve normlar o toplumun kültürünü belirler. Bizim kültürümüzde de altın yalnızca bir araç ve nesne değildir. Gerek kültürel değerler gerekse yatırım hamleleri olarak altının değeri oldukça fazladır. Düğünlerde, nişanlarda törenlerde altın akrabalar, arkadaşlar, dostlar arasında yardım amaçlı armağan edilir, yine dolar ve euro değil birikim olarak da altın tercih edilir. En güncel altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi burada bulabilirsiniz.

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Bugün gram altının alış fiyatı 170,61 lirayken, gram altın satış fiyatı ise 170,65 TL.

29 MART ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL)

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Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Mart altın fiyatları GÜNCEL
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