7 yıldızlı büyüme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) hain darbe girişiminin etkisiyle 2016'nın üçüncü çeyreğinde 27 çeyrek sonra ilk kez küçülen Türkiye
ekonomisi, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için
aldığı tedbirlerin etkisiyle 2017'de adeta büyüme destanı yazdı. Türkiye, 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüdü. 8 YIL KESİNTİSİZ BÜYÜME
Türkiye yüzde 7.4'lük büyüme oranıyla G20, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği
(AB
) ülkelerine fark attı. AB ortalamasının 3 katı büyüyen Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden Çin ve Hindistan
'ı geride bırakarak G20'de zirveye çıktı.
OECD ve AB ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye, bölgesindeki jeopolitik gerilimler, Avrupa'daki borç krizi, Gezi olayları, FETÖ'nün darbe girişimine rağmen 8 yıldır kesintisiz büyüyor. TL EN FAZLA YÜKSELEN PARA BİRİMİ
Türkiye, 2017'de ortalama yüzde 2.4 büyüyen Avrupa Birliği'ni, yüzde 2.3 büyüyen Euro Bölgesi
'ni ve yüzde 2.5 büyüyen OECD'yi üçe katladı. Yüzde 3.8 büyüyen G20 ülkelerinden ise iki katı daha fazla büyüme performansı sergiledi. Büyüme, yüzde 5.5 olan Orta Vadeli Program hedefinin 1.9 puan üstüne çıktı. Hızlı büyüme performansının etkisiyle dolar 4 liranın altına inerken, TL yüzde 1.8 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. VATANDAŞ GÜVENDİ, HARCADI
Büyümenin temelini vatandaşın tüketimi ile inşaat yatırımları oluşturdu. Tüketimini geçen yıl yüzde 6.1 artıran vatandaş yüzde 7.4'lük büyümenin 3.74 puanını yani yarısını tek başına karşıladı. Yatırımlarda yıllık artış yüzde 7.31 olurken, büyümeye katkısı 2.16 puan olarak belirlendi. İnşaat yatırımlardaki artış yüzde 12 olarak gerçekleşti. SANAYİ SEKTÖRÜ GAZA BASTI
2016'ya göre yüzde 9.2'lik artışın yaşandığı sanayi sektörünün yıllık büyümeye katkısı 1.82 puan oldu. İmalat sanayiinin yüzde 8.84'lük büyüme göstermesi, büyümenin sürdürülebilirliği açısından olumlu mesajlar verdi. Büyümenin 2.3 puanı yatırım ve net ihracattan geldi. İŞ DÜNYASI 2018 İÇİN DE UMUT DOLU ?RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı:
Kriz beklentisinde olanların beklentilerini boşa çıkarttık. ABDURRAHMAN KAAN MÜSİAD Başkanı:
İlk çeyreğini geride bırakmak üzere olduğumuz 2018 yılında da Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansını sürdüreceğine inanıyoruz. MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı:
Yakaladığımız bu güçlü büyümede ihracatçılarımız önemli bir rol oynadı. ÖZTÜRK ORAN İTO Başkanı:
Yükselen ekonomilerin kutup yıldızı artık Türkiye'dir. ERDAL BAHÇIVAN İSO Başkanı:
Ülkemizin dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer alma başarısı göstermesinin gururunu yaşıyoruz. NAİL OLPAK DEİK Başkanı:
7.4 sürpriz değil alkışlanacak bir başarıya imza attık. GÜRSEL BARAN ATO Başkanı:
Türkiye ekonomisi, hükümetin desteği ve reel sektörün azmiyle başarı hikâyesi yazdı. TARKAN KADOOĞLU TÜRKONFED Başkanı:
2017 büyüme rakamı da gösterdi ki KOBİ'lerimiz büyürse, Türkiye büyüyor. ALTAN ELMAS KONUTDER Başkanı:
Gayrimenkul büyümede lokomotif sektörlerden biri oldu. TETİKÇİLER ORTADA YOK
Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki rekor büyümesinin ardından tahminlerini defalarca revize eden uluslararası kuruluşlar, yine sınıfta kaldı. Dünya Bankası önce yüzde 3.5'e, daha sonra yüzde 4'e yükselttiği büyüme tahminini, ocakta ise yüzde 6.7'ye çıkarmıştı. IMF ise tahminini yüzde 2.5'ten 5.1'e yükseltmişti. Darbe girişimi sonrasında hükümetin atacağı adımları beklemeden büyümeye ilişkin kaygılarla Türkiye'nin notunu düşüren tetikçi derecelendirme kuruluşları, dün ortalarda görünmedi. 'RAKAM BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI' BİNALİ YILDIRIM Başbakan:
Dünyada bir numara olduk. Bu rakam bizim için sürpriz değildir. 2018'de OVP hedefini tutturmak için de gerekli projeleri yapacağız. MEHMET ŞİMŞEK Başbakan Yardımcısı:
İlk çeyreğe yönelik açıklanan öncü göstergeler büyümenin hedeflerimizle uyumlu devam ettiğini gösteriyor. FARUK ÖZLÜ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı:
Yatırım ortamını canlandırmak amacıyla hükümet olarak atacağımız adımlar 2018'de de ekonominin canlanmasına katkıda bulunacak. NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı:
Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik, muhteşem başarıyı yakaladık. MAHİR ÜNAL AK Parti Sözcüsü:
Büyümemizin önemli bölümünün yatırım ve net ihracat kalemlerinden gelmesi sevindirici bir gelişme. MEHMET MUŞ AK Parti Grup Başkanvekili:
2018'de de bu performansı rahatlıkla yakalarız.