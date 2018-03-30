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: Topyekûn bir sistem kuralım

’ın eşi , sıfır atık projesi için belediyelere çağrıda bulunarak, “Sahip çıkın, topyekûn sistem kuralım” dedi

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Emine Erdoğan: Topyekûn bir sistem kuralım
'ın eşi , belediye başkanlarına "Gelin, bu meseleye sahip çıkalım, topyekûn bir sistem kuralım" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde il belediye başkanlarının katılımıyla sıfır atık temalı yemekli bir toplantı düzenleyen Erdoğan, "Atıkların hem çevreye zarar vermeden bertarafı hem de alternatif kaynağı haline gelmesi bizim için bir yaşam modeli olmalıdır" diye konuştu. Belediyelerin bu işin motor gücü olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "Çok sayıda vatandaşımızdan duydum, 'Biz atıkları ayrıştırıyoruz, belediyeler bunları dikkate alarak topluyor ve geri dönüştürüyor mu?' diye. Bu soru işaretini gidermeliyiz" uyarısında bulundu.

9.180 KG KAĞIT DÖNÜŞÜYOR
3 ayı değerlendiren Erdoğan, "3 ayda 9.180 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek, 156 ağacın korunmasını, 243 bin 270 litre suyun tasarrufunu sağladık. 1.675 kilogram camı dönüştürerek 168 litre tasarruf edildi. 3.120 kilogram metali dönüştürerek 905 litre benzin, 2003 kw enerji tasarrufu sağladık. 5.720 kilogram plastiği dönüştürerek 92 varil petrol kazanımı sağladık" diye konuştu.

5 MİLYON TON ATIK ÇÖPE GİDİYOR
Emine Erdoğan, değerlendirilebilir 6 milyon ton atığın, 5 milyon tonunun ne yazık ki çöpe gittiğini bildirdi. Erdoğan, "Plastik, cam, kağıt atıkların geri kazanılmasından elde edilen gelir, vatandaşlarımızın bütçesine artı değer olarak geri döndü" dedi.
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Emine Erdoğan: Topyekûn bir sistem kuralım
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