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31 Mart / ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?

konusunda vatandaşların araştırmaları Mart ayının son günü olan 31 Mart Cumartesi günü de devam ediyor. bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? sorularının yanıtları ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan yükselişin ardından bu hafta sonuna girerken gözle görülür bir düşüş söz konusu. Kapalıçarşı'dan gelecek son dakika piyasa haberleri de yine birikim ve yatırım yapacak vatandaşlara ilham veriyor. Altın fiyatlarındaki son durumu her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den takip edebileksiniz.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 10:47
31 Mart altın fiyatları / Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?

bugün ne kadar? Öte yandan altının toplumumuz arasındaki yeri oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız altın fiyatlarındaki merakını ve ilgisini toplumsal alışkanlıklara göre kazanmaktadır. Bir toplumun yazılı olmayan kuralları, örf ve adetleri kültürü oluşturur. Ülkemizdeki kültürde de altın oldukça önemlidir. Gerek birikim yapmak için gerekse düğünlerde, törenlerde sosyal çevrede altın armağan edilmesi altın fiyatlarının araştırılmasına neden olmaktadır. ne kadar? ne kadar? ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? ne kadar? sorularının cevapları burada...
Düğünlerde, nişanlarda, sünnet törenlerinde altın armağan edilmesi toplumumuz açısından sosyal değerleri çoğaltma, birliktelik duygunu güçlendirme açısından değerlidir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN

Gram altın da tıpkı çeyrek altın gibi en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. Gram altın bugün 168,49 liradan alınırken, 168,60 liradan satılıyor.

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31 Mart altın fiyatları / Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
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