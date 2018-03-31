31 Mart altın fiyatları / Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Öte yandan altının toplumumuz arasındaki yeri oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız altın fiyatlarındaki merakını ve ilgisini toplumsal alışkanlıklara göre kazanmaktadır. Bir toplumun yazılı olmayan kuralları, örf ve adetleri kültürü oluşturur. Ülkemizdeki kültürde de altın oldukça önemlidir. Gerek birikim yapmak için gerekse düğünlerde, törenlerde sosyal çevrede altın armağan edilmesi altın fiyatlarının araştırılmasına neden olmaktadır. Gram altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularının cevapları burada...

Düğünlerde, nişanlarda, sünnet törenlerinde altın armağan edilmesi toplumumuz açısından sosyal değerleri çoğaltma, birliktelik duygunu güçlendirme açısından değerlidir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN

Gram altın da tıpkı çeyrek altın gibi en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. Gram altın bugün 168,49 liradan alınırken, 168,60 liradan satılıyor.