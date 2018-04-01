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’in kontrolden çıkan istasyonu yarın atmosfere girecek

, atmosferde başıboş dolaşan ve parçaları ’nin üzerine düşme ihtimali de bulunan istasyonu Tiangong-1'in yarın atmosfere girmesinin beklendiğini açıkladı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 15:37
Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu yarın atmosfere girecek

'in Birleşmiş Milletlere 2016 yılının Eylül ayında kontrolden çıktığını bildirdiği Tiangong-1 istasyonu, o tarihten bu yana dünyanın yörüngesinde dolaşıyordu. Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz günlerde uzay istasyonunun yakın tarihte yeryüzüne düşeceğini açıklamıştı. Riskli noktalar arasında 'nin de yer aldığı belirtilmişti.

TİANGONG-1'İN PAZARTESİ GÜNÜ ATMOSFERE GİRMESİNİN BEKLENDİĞİ İFADE EDİLDİ

Çin'in insanlı uzay çalışmalarından sorumlu mühendislik ofisinden bu sabah yapılan açıklamada, Tiangong-1'in günü atmosfere girmesinin beklendiği ifade edildi. Resmi haber ajansı Xinhua'da geçtiğimiz Cuma günü çıkan habere göre, Çinli uzmanlar uzay istasyonunun enkazının büyük kısmının atmosferde yanacağını ve yeryüzüne herhangi bir zarar vermeyeceğini dile getirdi. Uzmanlar, enkazın parçalarının büyük ihtimalle okyanusa düşmesinin beklendiğini belirtti.
Çin'in 8 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı.

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Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu yarın atmosfere girecek
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