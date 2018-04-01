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Ticareti Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Ticareti ve Tedariki Zirvesi ISTRADE 2018, 9-10 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 14:04
Enerji Ticareti Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Zirveyi organize eden Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun desteğiyle düzenlenecek zirvede, enerji ticaretindeki sorunlar, güncel gelişmeler, beklentiler ve organize piyasaların geleceği ele alınacak.

ENERJİ KONUSUNDA BİRÇOK BAŞLIKTA PANEL DÜZENLENECEK

Sektörden birçok dernek ve uzmanın katılacağı zirvede, Enerji Ticaretinde Dijital Dönüşüm, Perakende Elektrik Piyasaları ve Dağıtım, Ticaret ve Tedarik, Akaryakıt Ticareti ve Depolama, 'de Doğalgaz Ticareti ve Petrol Piyasalarında Ticaret ve Dijitalleşme başlıklı paneller düzenlenecek.

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